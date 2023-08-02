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ワンピなど最旬ア！ 【値下げ】A.B. ELLIE(エイビーエリー) ロング　ピアス　Elysee ピアス(両耳用)

商品の説明

カラー···シルバー
18金八角水晶イヤークリップ

a15【スワロフスキー✨】ハートピアス　ピンクゴールド　可愛い　綺麗　彼女　恋人
●商品名：Elysee Earring
✿はるる✿専用　　イタリアンジュエリー　ピアス　パール　K18 イエローゴールド

天然ダイヤモンド付きオパールピアスk18
●サイズ
⭐︎【天然】スターローズクォーツ ピアス k18 13x15x6mm
長さ 約 7cm
g478 ティファニー　スクウェア　2連　フック　ピアス　シルバー　925
幅 約 4.5cm
セール❗️ シャネル CHANEL 新作 ドロップ ピアス シルバー

k18 YG WG二色パーツデザインピアス　　ゴールド
【A.B. ELLIE(エイビーエリー)】ロングピアス
CE60 Pt850アメジストダイヤモンドフープピアス / プラチナイヤリング
ウェディングドレス カラードレス 前撮り お色直しに
20mm ピアス　天然石白蝶貝／YG

18金　ピアス　サファイア　天然石
花嫁の憧れNY初のブライダルアクセサリーブランド
【ヴィンテージCHANEL】未着用　ピアス
A.B. ELLIE(エイビーエリー)
［美品］GUCCI 18K ピアス GG マーモント　ホワイトゴールド
メタリックなフラワーモチーフのロングピアス
アメリカンピアス　アガット　美品

値下げ　ルイヴィトン ピアス　M65179
使用状況:前のオーナー様が新品で去年購入し短時間着用され、
CHANEL　ピアス　茶　クリアカラー
私は今月の結婚式中の約1時間程度のみ使用しました。
b343 ティファニー　オープンハート　ピアス　シルバー　925

K18WG南洋白蝶&ピンクサファィアピアス
本体のみの発送です。丁寧にお包みします。
【新製品】新品☆COACH(コーチ)可愛いロゴピアス　ゴールド

ルイヴィトン　イヤーカフ
最後に着用写真を載せてます
Hariqua K18 インペリアルトパーズ ピアス
大ぶりで他のアクセサリーなしでも華やかになります
メデルジュエリー ダイヤピアス
ゴールドにも近くどちらのアクセサリーにも馴染むお色です
ピアス ＳＶのみ確認用

nana様専用 フェンディアシンメトリーピアス

PonteVecchio ポンテヴェキオ　ピアス（k18PG）
#ブライダルアクセサリー
ブルガリ BVLGARI オプティカル オニキス ピアス K18WG 新品仕上済
#ウェディングアクセサリー
ティファニー 1837ピアス
#ブライダルピアス
Vita Fedeフープピアス ゴールド
#アイボリーアンドコー #ivoryandco
スワロフスキー　スタッドピアス
#オルガブランカ　#orgablanca
イブサンローラン　イヤリング
#ジェニーパッカム #jennypackham
★BOTTEGA VENETA★ エッセンシャル フープピアス ゴールド
#cejourla #スジュールラ
TIFFANY&Co. ティファニー 1996 バンブー フープ ピアス　a
#マリアエレナ　#mariaelena
訳あり AHKAH アーカー レメディーフープパールピアス
#dannijo #jenniferbehr
Jewel closet by L&co. パール　ガーネット　K10 ピアス
#elizabethbower #エリザベスバウワー
Dior トロッターロゴピアス ゴールド ヴィンテージ
#ウェディングピアス
スタージュエリー アメシスト ダイヤモンド ピアス K10 美品
#エイビーエリー
ティファニーダブル サークル コンビ ピアス ゴールド リング HH89
#エービーエリー
Dior　ディオール　フラワーモチーフ　ピアス　指輪　セット　花　ジルコニア

新品未使用CHANELシャネル21S ココマーク ピアス

本日臨時値下げ　ティファニーティアドロップピアス
#ブライダルアクセサリー
ビンテージ シルバー 925 ガラス ピアス 両耳 ピアス 未使用
#ウェディングアクセサリー
☆kei様専用☆ 中古 マリーエレーヌドゥタイヤック ピアス
#ブライダルピアス
シャネル　ピアス　ネックレス　セット
#アイボリーアンドコー #ivoryandco
g648 美品　ティファニー　ラージ　ラビングハート　ピアス　925
#オルガブランカ　#orgablanca
【廃版希少】グッチ　レディース　ピアス　イヤリング　シルバー　チェーン　ダブルG
#ジェニーパッカム #jennypackham
Sale‼️マリアブラック　Vento Huggieピアス　MariaBlack
#cejourla #スジュールラ
K18 フープピアス 2×20㎜ 上質 18金・本物 刻印入りペア220
#マリアエレナ　#mariaelena
K10ラブラドライトラピス ピアスチャーム美品
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ダイヤモンドリング　K18 新品　即発送可能
#elizabethbower #エリザベスバウワー
Tiffany ティファニー メトロ フープ ピアス ミディアム K18WG
#ウェディングピアス
【新品】ダイヤモンド　ピアス　0.3ct　プラチナ
#エイビーエリー
天然石 逸品和田玉碧玉 K18金のピアス（番号A2049）
#エービーエリー
キャトルズのかすみ草ピアス
#a.b.ellie
K18 18金　アメリカンピアス　チェーンピアス　ハート

K455 モアッサナイト ピアス 2ct ダイヤモンド シルバー
材質···シルバー

K18YG 18金　ゴールド　ダイヤ　変形　フープ　輪っか　ピアス PE-020

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

オルガブランカ　イヤリング

【値下げ】A.B. ELLIE(エイビーエリー) ロング　ピアス　Elysee

K18YG　淡水真珠バロックパールチェーンピアス
カラー···シルバー●商品名：Elysee Earring●サイズ長さ 約 7cm幅 約 4.5cm【A.B. ELLIE(エイビーエリー)】ロングピアス ウェディングドレス カラードレス 前撮り お色直しに花嫁の憧れNY初のブライダルアクセサリーブランドA.B. ELLIE(エイビーエリー)メタリックなフラワーモチーフのロングピアス使用状況:前のオーナー様が新品で去年購入し短時間着用され、私は今月の結婚式中の約1時間程度のみ使用しました。本体のみの発送です。丁寧にお包みします。最後に着用写真を載せてます大ぶりで他のアクセサリーなしでも華やかになりますゴールドにも近くどちらのアクセサリーにも馴染むお色です#ブライダルアクセサリー#ウェディングアクセサリー#ブライダルピアス#アイボリーアンドコー #ivoryandco#オルガブランカ　#orgablanca#ジェニーパッカム #jennypackham#cejourla #スジュールラ#マリアエレナ　#mariaelena#dannijo #jenniferbehr#elizabethbower #エリザベスバウワー#ウェディングピアス#エイビーエリー#エービーエリー#ブライダルアクセサリー#ウェディングアクセサリー#ブライダルピアス#アイボリーアンドコー #ivoryandco#オルガブランカ　#orgablanca#ジェニーパッカム #jennypackham#cejourla #スジュールラ#マリアエレナ　#mariaelena#dannijo #jenniferbehr#elizabethbower #エリザベスバウワー#ウェディングピアス#エイビーエリー#エービーエリー#a.b.ellie材質···シルバー

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ワンピなど最旬ア！ 【値下げ】A.B. ELLIE(エイビーエリー) ロング　ピアス　Elysee ピアス(両耳用)

34分钟前

ワンピなど最旬ア！ 【値下げ】A.B. ELLIE(エイビーエリー) ロング　ピアス　Elysee ピアス(両耳用)

¥25,800 ¥14,448

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