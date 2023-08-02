ワンピなど最旬ア！ 【値下げ】A.B. ELLIE(エイビーエリー) ロング　ピアス　Elysee ピアス(両耳用)

カラー···シルバー

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●商品名：Elysee Earring

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●サイズ

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長さ 約 7cm

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幅 約 4.5cm

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使用状況:前のオーナー様が新品で去年購入し短時間着用され、

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私は今月の結婚式中の約1時間程度のみ使用しました。

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本体のみの発送です。丁寧にお包みします。

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最後に着用写真を載せてます

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ゴールドにも近くどちらのアクセサリーにも馴染むお色です

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材質···シルバー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···シルバー●商品名：Elysee Earring●サイズ長さ 約 7cm幅 約 4.5cm【A.B. ELLIE(エイビーエリー)】ロングピアス ウェディングドレス カラードレス 前撮り お色直しに花嫁の憧れNY初のブライダルアクセサリーブランドA.B. ELLIE(エイビーエリー)メタリックなフラワーモチーフのロングピアス使用状況:前のオーナー様が新品で去年購入し短時間着用され、私は今月の結婚式中の約1時間程度のみ使用しました。本体のみの発送です。丁寧にお包みします。最後に着用写真を載せてます大ぶりで他のアクセサリーなしでも華やかになりますゴールドにも近くどちらのアクセサリーにも馴染むお色です#ブライダルアクセサリー#ウェディングアクセサリー#ブライダルピアス#アイボリーアンドコー #ivoryandco#オルガブランカ #orgablanca#ジェニーパッカム #jennypackham#cejourla #スジュールラ#マリアエレナ #mariaelena#dannijo #jenniferbehr#elizabethbower #エリザベスバウワー#ウェディングピアス#エイビーエリー#エービーエリー#ブライダルアクセサリー#ウェディングアクセサリー#ブライダルピアス#アイボリーアンドコー #ivoryandco#オルガブランカ #orgablanca#ジェニーパッカム #jennypackham#cejourla #スジュールラ#マリアエレナ #mariaelena#dannijo #jenniferbehr#elizabethbower #エリザベスバウワー#ウェディングピアス#エイビーエリー#エービーエリー#a.b.ellie材質···シルバー

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