カラー···グレー

Johnstons/ジョンストンズ

1797年に創設されたスコットランド最古の生地メーカー。1960年代よりニット製品も手がけるようになったが、カシミヤなどの高級繊維を主力として手がけてる。自社紡績のカシミヤ製品は発色の良さで定評があり、ハイクオリティの紡績メーカーとして知られ、著名なメゾンに生地を提供している。

BEAMSで購入しました。

・他にもビームス、Brilla per il gusto、BeamsF、ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、タリアトーレ、ラルディーニ、デペトリロ、スティレラティーノ、ベルベスト、カルーゾ、クルチアーニ、ザノーネ、ビームスゴルフ、ダルクオーレ、クロケットアンドジョーンズ、BEAMS GOLFなどの衣類や革靴を多数を大変お安く出品しております

ジョンストンズ マフラー BEAMS F

以下がお好きな方へお勧めです。

EMMETI(エンメティ) CINQUANTA(チンクアンタ) HERNO(ヘルノ) MOORER(ムーレー) CIRCOLO (チルコロ) BOGLIOLI(ボリオリ)

Stile latino(スティレラティーノ) Dalcuore(ダルクオーレ) sartoria ciardi(サルトリアチャルディ)

Beams f Brilla per il gusto

TAGLIATORE(タリアトーレ) LARDINI(ラルディーニ) Belvest(ベルベスト) De Petrillo(デ ペトリロ) GIANNETTO(ジャンネット)ZANONE(ザノーネ) Cruciani(クルチアーニ) BERWICH(ベルウィッチ) PT torino(ピーティートリノ) INCOTEX(インコテックス)TAGLIATORE(タリアトーレ)

商品の情報 ブランド ジョンストンズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ジョンストンズ マフラー BEAMS F