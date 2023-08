今週限定価格!値下げ不可!ズバリでお願いいたします。

¥19800→¥15800

デザイナー渡辺淳弥が手がけるコム・デ・ギャルソンのメンズライン「COMME des GARÇONS HOMME」と、アメリカ発の人気シューズブランド「New Balance」によるスペシャルコラボスニーカー です。

2020年秋冬作となるこちらのコラボレーションでは、今までレトロランニング系が多かったコラボとは異なり、1970年後半シンプルなコートスタイルにハイスペックな装備を搭載し登場した「CT400」のフォルムを継承しつつ、グリップ性に優れたラバーカップソールを使用した隠れた名品「PRO COURT CUP」をベースモデルに採用し、アッパー全面を上質なプレミアムレザー素材を全面に使用することによって高級感を演出。ヒールパッチには「CdGH」のブランディングがデボス加工され、インソールにもブランドロゴがプリントされ、ドメスティックブランドらしい高級感と上品さを兼ね備えた超希少リミテッドモデルです。

定価:29,000円

箱(実際の箱は紛失したので別の箱で発送)あります。商品タグ、納品書等はありません。

ソールの減りも殆んど無く、アッパーも目立った汚れは無く綺麗な状態です(写真参照)

新品にこだわる方、神経質な方、偽物とお疑いの方はお控えください。

すり替え防止の為、返品はお控えください

#COMMEdesGARÇONSHOMME

#newbalance

Lot.No-00133

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド コムデギャルソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

