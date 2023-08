【レビューで送料無料】 hppさん専用 H.I.P by SOLIDO（ソリード）ジャージパンツ その他

SOLIDO/ソリード

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タトラス 商品の状態 新品、未使用

SOLIDO/ソリードALESSANDRO SQUARZIアレッサンドロ・スクアルツィをディレクターに迎え、世界トップクラスの日本の素材を中心とし、ヨーロッパの染織・紡績技術のによる加工を活かした2010年S/Sスタートのパンツ専業ブランドです。細かなディティールまでこだわりぬいた大量生産では成し得ない仕上がりは、日本の業界関係者やエディターにも非常に高い評価を得ています。H.I.P by SOLIDO(エイチアイピー バイ ソリード)の側章パンツは単なるデザインではなく、伸縮する素材で切り替えていますので動きやすさが段違いです。アイテムのジャンルは“ジャージパンツ”に属するタイプですが、オールブラックで仕上げられているのでスポーツ感はかなり抑えられていて、ストリート感、モード感が強まっています。テーパードの具合も気持ち緩めていてギュンとならないようにしているところも新しく、今の気分を最もストレートに反映した一本なのかもしれません。新品未使用稀少な逸品です。サイズ33(L)ウエスト76~88股下81程度NC.NRでお願い致します。

