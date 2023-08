ご覧頂きありがとうございます(*^^*)

iphone XS 10s 512GB docomo スペースグレー

#他のたまさん☆彡商品はこちらへどうぞ

Google Pixel 7 Obsidian (ブラック)グーグル ピクセル7



新品未開封Redmagic 8 Pro グローバル版512GBチタニウム



Apple iPhone8 64GB SIMフリー 人気のレッド MQ782…

☘️こんな方にオススメ☘️

iPhone SE第2世代 128GB

✔︎即購入したい方!

週末お値下げ中‼️XPERIA xz3 SIMフリー

✔︎低価格で高品質な商品をお求めの方!

★OPPO Reno7 A★Y!mobile版SIMフリー★ケース+充電ケーブル

✔︎iPhoneを初めて買う初心者の方!

iPhone XR Yellow 128GB

✔︎スマホ2台目買うか検討されてる方!

【最終値下げ】Apple iPhone 13 mini ブルー 256 GB

✔︎大切な人へのプレゼントを検討されてる方!

iPhone XR White 256 GB SIMフリー 香港版 海外仕様



最終値下げ OnePlus 8 Pro 5G 8G RAM 128GB



【破格・極美品】iPhone12 Pro Max パシフィックブルー 256GB

✨『たまさん☆彡』のおすすめポイント✨

【MJ様専用】iPhone 13 スターライト 128 GB 背面ガラス割れ

①様々な機種を取り扱っており、バリエーション豊富!

Galaxy s21 256GB yuuuuu様専用

②取引件数3800以上、フォロワー2400以上のトップ実績!

【訳あり】iPhone 7 Plus Red 128 GB SIMフリー

③30項目以上の動作確認で安心・安全な商品をお届け!

【新品同様】Galaxy S21+ 5G シルバー SIMフリー 海外版

④最短当日、最長翌日のスピード発送!

【新品未開封】OPPOReno7A 128GB ドリームブルー SIMフリー

⑤ PSE認証取得の高品質バッテリーを使用!防水加工済み!

iPhone 6s Plus Silver 64 GB Softbank

_________________________

新品 iPhone X Silver 64 GB SIMフリー 本体



新品未開封 OPPO A77 ブルー128GB SIMフリー

⌨商品情報

iPhoneXR 64GB SIMフリー

【商品名】iPhoneSE2

【ジャンク】iphone12 128gb

【色】 ホワイト

iphoneSE 2 128GB red SIMフリー

【キャリア】SIMフリー

AppleiPhone11 SIMフリー 128GB ブラック MWM02J/A

【本体容量】128GB

Apple iPhone SE 第3世代(SE3) 64GB ミッドナイト

【バッテリー容量】ー (100%新品)

iPhone 12 mini ホワイト 64 GB UQ mobile

※iPhoneのシステム上、SE2はバッテリー交換すると%表示が「ー」になり、エラーと表示されますが、しっかり新品の高品質バッテリーに交換しているのでご安心下さい。

らくらくスマートフォン F-42A ケース付き

【IMEI】356500106307613

【本日限定価格!】Apple iPhone Xs Max Gold 256 GB

【ネットワーク利用制限】○

iPhone Xs Gold 256 GB SIMフリー【1879】

【アクティベーションロック】解除済み

楽天ハンド 5G レッド&ホワイト 2個セット



HUAWEI P30 Pro

⌛商品状態

OPPO Reno5A

《画面》⇨【S】傷が無くとても綺麗です。

realme GT master edition 128GB

《側面》⇨【C】全体的に細かい傷があります。

【箱あり】箱有iPhone 12 mini ホワイト 128GB SIMフリー

《背面》⇨【S】傷は無くとても綺麗です。

Galaxy S21 Ultra 5G ファントムシルバー 香港版 512GB



Apple iPhone11 64GB レッド SIMフリー 美品!おまけ付き

《動作確認》

iPhone13 Pro ゴールド 128 GB SIMフリー

☆通信接続/カメラ/スピーカー/マイク等、30項目以上の動作確認を実施している安全・良質な商品になります。

【美品】IPHONE8 (SIMフリー)64GB・シルバー



てんてん様 iPhone7 128GB SB+iPhone SE 16GB au



【大幅値下げ】iPhone Xs Max Gold 512GB SIMフリー

♿発送に関して

PUNKT mp02 New Generation

基本的に、購入頂いてから翌日までの発送を心がけています^ ^

最終値下げ❗️iPhone8Plus プラス 256GB シルバー SIMフリー

午前中やお昼頃のタイミングでの購入があれば最短当日に発送いたします!

【未開封品】Google Pixel 7a Sea 128GB SIMフリー



【新品 未使用】SONY Xperia 10 IV ミント (グリーン)



Galaxy A23 5G SCG18 ホワイト

⛔️注意事項

ASUS Zenfone 8

キズなどの状態を全て伝えるよう努力しておりますが、お伝えしきれない細かなところもありますのでご了承下さいm(_ _)m

新品未開封 OPPO Reno5 A アイスブルー

また、説明欄には無い異常な症状、動作不良などあれば受取評価前に限り、返品対応お受けいたします!いつでもご連絡下さいませ(^^)

iPhone X Black 64 GB Softbank



【フク様専用】AQUOS zero2 906SH アストロブラック



【美品】iPhone SE 第2世代 ブラック 64 GB docomo

✅備考

iPhone XR 128GB RED

「たまさん☆彡」では、iPhone8、iPhonex、iPhonexs等、他にも多様なiPhoneを揃えています!^_^

iPhone 11 Pro Max ミッドナイトグリーン 512 GB au



Xiaomi Redmi Note11(SIMフリー64GB)スターブルー

#他のたまさん☆彡商品はこちらへどうぞ ←

AQUOS sense6s SIMフリー ライトカッパー



未使用 Galaxy S10 Black docomo simフリー



【スティッチ☆様専用】iPhone 12 mini グリーン 256 GB au



iPhone 11 ホワイト 64 GB SIMフリー美品

3271

78 iPhone8 256GB バッテリー新品 SIMフリー 大容量

30.24380

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます(*^^*)#他のたまさん☆彡商品はこちらへどうぞ☘️こんな方にオススメ☘️✔︎即購入したい方!✔︎低価格で高品質な商品をお求めの方!✔︎iPhoneを初めて買う初心者の方!✔︎スマホ2台目買うか検討されてる方!✔︎大切な人へのプレゼントを検討されてる方!✨『たまさん☆彡』のおすすめポイント✨①様々な機種を取り扱っており、バリエーション豊富!②取引件数3800以上、フォロワー2400以上のトップ実績!③30項目以上の動作確認で安心・安全な商品をお届け!④最短当日、最長翌日のスピード発送!⑤ PSE認証取得の高品質バッテリーを使用!防水加工済み!_________________________⌨商品情報【商品名】iPhoneSE2【色】 ホワイト【キャリア】SIMフリー【本体容量】128GB【バッテリー容量】ー (100%新品)※iPhoneのシステム上、SE2はバッテリー交換すると%表示が「ー」になり、エラーと表示されますが、しっかり新品の高品質バッテリーに交換しているのでご安心下さい。【IMEI】356500106307613【ネットワーク利用制限】○【アクティベーションロック】解除済み⌛商品状態《画面》⇨【S】傷が無くとても綺麗です。《側面》⇨【C】全体的に細かい傷があります。《背面》⇨【S】傷は無くとても綺麗です。《動作確認》☆通信接続/カメラ/スピーカー/マイク等、30項目以上の動作確認を実施している安全・良質な商品になります。♿発送に関して基本的に、購入頂いてから翌日までの発送を心がけています^ ^午前中やお昼頃のタイミングでの購入があれば最短当日に発送いたします!⛔️注意事項キズなどの状態を全て伝えるよう努力しておりますが、お伝えしきれない細かなところもありますのでご了承下さいm(_ _)mまた、説明欄には無い異常な症状、動作不良などあれば受取評価前に限り、返品対応お受けいたします!いつでもご連絡下さいませ(^^)✅備考「たまさん☆彡」では、iPhone8、iPhonex、iPhonexs等、他にも多様なiPhoneを揃えています!^_^#他のたまさん☆彡商品はこちらへどうぞ ←327130.24380

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

iPhone13promax 128GB ゴールドiPhoneX 256GB 【space gray】早い者勝ちiPhone 12 Pro 512GB ゴールド 【SIMフリー】Google Pixel 3a XL 本体のみドコモ らくらくスマートフォン F-01LAQUOS R6 ブラック 128GB SIMフリー 【手帳カバー付き】Xperia 10 IV ブラック SONY ソフトバンク SoftBankiPhone 12mini ブルー 128 GB SIMフリーiPhone8 64GB スペースグレイ 本体のみ おまけ付きiPhone 8 simフリー【美品】