福袋特集 2022 Nike Air Jordan6 UNC ナイキ エアジョーダン6 26.5cm スニーカー

Nike Air Jordan 6 "UNC"

⭐︎⭐︎⭐︎フォロー割再開しました⭐︎⭐︎⭐︎

・2000〜5000円の商品 100円引き

・5001〜10000円の商品 200円引き

・10001円以上の商品 300円引き

フォロー割ご希望の方はフォローをお願いします。また、購入前に「フォロー割」とコメントでお知らせください。

【サイズ】

メンズ 26.5cm

着用10回未満です。

目立つ傷や汚れはないと思いますが、細かな汚れはあります。

トラブル防止のため、見たいところがあれば購入前にコメントお願い致します。

プロフィールご確認ください。

NIKE

ナイキ

AIR FORCE1

エアフォースワン

dunk

ダンク

adidas

アディダス

new balance

ニューバランス

ノースフェイス

THE NORTH FACE

シュプリーム

Supreme

STUSSY

ステューシー

ユニオン

UNION

フラグメント

fragment

トラヴィス

Travis

オフホワイト

Off-White

エッセンシャルズ

ESSENTIALS

キス

kith

エメ レオン ドレ

Aim Leon dore

アママニエール

A ma manier

メインカラー···ブルー

New Balance 2002RCA サイズ27

人気モデル···NIKE エアジョーダン6

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

