【12月スーパーSALE 15％OFF】 × 9090 centimeter Denim Like Vintage デニム/ジーンズ

両ブランドのグラフィックを各所に刺繍し、ウォッシュ・染め加工を施したデニムパンツ。

シルエットはcentimeterオリジナルのややテーパードの効いたボディを採用。

販売後30分で即完したコラボデニムです!

二度と再販もなく、メルカリにも出回っていないためかなり貴重です。早い者勝ちでよろしくお願いします。

試着のみ

フリークスストア

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

