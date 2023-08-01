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最新入荷 距離計 ゴルフ 【現品限り❣️】レーザー距離計 計測器 レーザー ゴルフ計測器 その他

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⛳【0.5秒高精度測距/1000yd対応】
テーラーメイドtp5pix チアーズ
RAYTHOR ゴルフ 距離計は最大計測距離1000ヤードの実力，測定時間は約0.5秒、誤差が１ヤード以内。計測可能距離が長いという事は、ピンシーク測定距離も長くなりますし、計測精度も高くなります、メートル (m) / ヤード (yd)の 表示切替 が可能です。
ゴルフ 距離計 【現品限り❣️】レーザー距離計 ゴルフ計測器 レーザー 計測器

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⛳【スロープモードスイッチは試合を合法化する】このゴルフ距離計測器はスロープ補正スイッチを持っています。開くとき、スロープ角度とおすすめのストローク距離を表示します。閉じるとき、直線距離だけを表示します、合法的にゴルフ大会に参加できます、
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⛳【ピンロック/振動機能】
ShotNavi VOICE LASER RED LEO ブラック　YT様用
ピンロックでは遠い位置からピンを計測する場合、ピンの背景に木や草が沢山あっても測定ミスを避けて、正確的に目標物に照準を合わせて、距離を測定できます。旗竿をロックした同時に振動アラームがあり、測定に確信をくれます。
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⛳【光学6Xレンズ/手ブレ補正】
Nikon COOLSHOT PRO STABILIZED
光学6倍レンズにより裸眼で直接見ることが可能で、遠くのターゲットをしっかり確認することが可能，画像が非常に鮮明になります。手ブレ補正機能があれば目標に焦点を合わせやすくなるため、スムーズに計測できます。
EAGLE VISION Watch ACE

2012マスターズピンフラッグ 石川遼プロ 直筆サイン
⛳【充電式・省エネ】
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電池交換不要，フル充電測定回数約6000回！ボタンを操作しない状態が約10秒続くと自動電源オフになり、より効果的にバッテリー消費の無駄を抑えられます。/ 構成品：本体、ケース、カラビナ、充電ケーブル、ストラップ、マイクロファイバー布、取扱説明書(日本語) 。

2枚【 ラバーターフ H22mm 】 芝マット ゴルフマット スタンスマット

商品の情報

商品の状態新品、未使用

アッタスダース 5S 1Wドライバー用 タイトリストスリーブ

【新品】BOYA ゴルフ用レーザー距離計1100yd対応 LR1000P

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セコニック 露出計 ライトマスタープロ L-478D JR10

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Shot Navi ADVANCE 2FW GPS距離計
ご覧頂きありがとうございます！　 ●新品未使用☆送料無料。即購入可能です！　 ●『在庫1点限り！早い者勝ち』 商品多数取り扱っております(*˘︶˘*).。.:*♡ ⛳【0.5秒高精度測距/1000yd対応】RAYTHOR ゴルフ 距離計は最大計測距離1000ヤードの実力，測定時間は約0.5秒、誤差が１ヤード以内。計測可能距離が長いという事は、ピンシーク測定距離も長くなりますし、計測精度も高くなります、メートル (m) / ヤード (yd)の 表示切替 が可能です。⛳【スロープモードスイッチは試合を合法化する】このゴルフ距離計測器はスロープ補正スイッチを持っています。開くとき、スロープ角度とおすすめのストローク距離を表示します。閉じるとき、直線距離だけを表示します、合法的にゴルフ大会に参加できます、⛳【ピンロック/振動機能】ピンロックでは遠い位置からピンを計測する場合、ピンの背景に木や草が沢山あっても測定ミスを避けて、正確的に目標物に照準を合わせて、距離を測定できます。旗竿をロックした同時に振動アラームがあり、測定に確信をくれます。⛳【光学6Xレンズ/手ブレ補正】光学6倍レンズにより裸眼で直接見ることが可能で、遠くのターゲットをしっかり確認することが可能，画像が非常に鮮明になります。手ブレ補正機能があれば目標に焦点を合わせやすくなるため、スムーズに計測できます。⛳【充電式・省エネ】電池交換不要，フル充電測定回数約6000回！ボタンを操作しない状態が約10秒続くと自動電源オフになり、より効果的にバッテリー消費の無駄を抑えられます。/ 構成品：本体、ケース、カラビナ、充電ケーブル、ストラップ、マイクロファイバー布、取扱説明書(日本語) 。

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商品の状態新品、未使用

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33分钟前

最新入荷 距離計 ゴルフ 【現品限り❣️】レーザー距離計 計測器 レーザー ゴルフ計測器 その他

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