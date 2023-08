【現品限り一斉値下げ！】 アディダス　ターコイズ　トラックジャケット　80s ジャージ

カラー···ブルー

カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。

●サイズ:Mサイズ

ジャケット

肩幅 44cm

身幅 44cm

着丈 60cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

年代を考えると美品に近いと思います。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

