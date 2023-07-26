最新コレックション ⭐︎New balance★W990GL3★28cm スニーカー

●商品名 ニューバランス

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●品番 USA製 ・ W990GL

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●サイズ 28cm

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●カラー グレー

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◆踵の踏みぐせが目立ちますが全体的に綺麗です

コンバース チャックテイラー ct70タグ付き箱あり【26.0cm/新品未着用】

◆紐が白でありません

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【お願い】

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◆目立つヨゴレやダメージは画像や説明に記載していますが、着用に支障が無いと判断した物は、説明は省いている場合があります。

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◆画像につきましては、実物に近くなるように撮影しておりますが、多少異なる場合がございます。

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気になる点がございましたら、

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商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●商品名 ニューバランス ●品番 USA製 ・ W990GL●サイズ 28cm●カラー グレー◆踵の踏みぐせが目立ちますが全体的に綺麗です◆紐が白でありません【お願い】◆目立つヨゴレやダメージは画像や説明に記載していますが、着用に支障が無いと判断した物は、説明は省いている場合があります。◆画像につきましては、実物に近くなるように撮影しておりますが、多少異なる場合がございます。気になる点がございましたら、遠慮なくコメントお待ちしております！検索ワードニューバランスNew Balanceスニーカーアメリカ990993991V3#KNBスニーカー#KNBスニーカー28

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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