オフシーズン特別値下げ中‼️

あたたかみの感じられるウール素材で秋冬コーディネイトの魅力を一段引き上げてくれること間違いなし!

世界を代表する高級帽子ブランドBorsalinoのワークキャップです。

老若男女問わずにお使い頂けるかと思います。

プレゼントにもオススメです。

サイズ: 57cm

素材: ウール100%

MADE IN ITALY

【Borsalino】

【オフシーズン超特価‼️】ボルサリーノ ウールワークキャップ ピンク 57cm

1857年にジュゼッペ・ボルサリーノがイタリアで創業した世界最高峰の帽子メーカー。中折れ帽子(ソフト帽)、パナマハット(パナマ帽)、チロルハット、ベレー帽などを手がけている。職人の手による確かなものづくりで、世界のセレブ・芸能人にも愛好家が多い。

# 毛100%

# ユニセックス

# 男女兼用

# フューシャピンク

# 灰色

# グレー

#サステなストア

ほかにも秋冬シーズンに活躍するアイテムをかなりお得に出品中です。

#三分寝太郎のレディース秋冬物

#三分寝太郎のメンズ秋冬物

ほかにもお得なメンズ・レディースアイテム出品しておりますので、こちらからご覧ください。

#三分寝太郎のメンズ・ユニセックス

#三分寝太郎のレディース・ユニセックス

#三分寝太郎の帽子

#三分寝太郎

全て匿名配送(ゆうゆうメルカリ便・らくらくメルカリ便)です。

都合により予告なく「ゆうゆうメルカリ便」⇄「らくらくメルカリ便」の変更を行う場合がございます。予めご了承願います。

商品の情報 ブランド ボルサリーノ 商品の状態 新品、未使用

