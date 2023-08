カラー···ブラック

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ナイロン

シルエット···ワイド

裾···裾リブ・ゴム

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

RAMIDUS × Diaspora skateboards × BEAMS T / Pants

正規店購入( BEAMS 店舗 ) で致しました。

希少なXLサイズとなります。

定価 ¥ 22000

1回着用致しましたが、整理・断捨離の為販売致します。

サイズ感・素材・作り等々細かな所に拘りが詰まっているモデルです。

しっかりしたナイロン素材でタウンユースは勿論ですが、アウトドアでも活用出来ると思います。

RAMIDUSとのコラボなだけあり、ポケットに収納が出来るので手ぶらで行動が出来るのも便利なアイテムとなります。

バイクや自転車などの荷物を持てない状況でも役に立つと思います。

通常私はwtaps・neighborhood はXLサイズを購入しておりますが、サイズ感はそちらのブランドと似たサイズ感のXLだと思います。

ナイロン素材で撥水効果もあるので、梅雨時・夏場のコーデにも使いやすいかと思います。

※セットアップでのご購入お考えの方は対応させて頂きますので、お声掛け宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 未使用に近い

