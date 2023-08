まとめ買いでお得 FUJIFILM ◆アウトドアに◆ FINEPIX Wi-Fi機能付 XP120 デジタルカメラ

レジャーシーンに最適な富士フイルムの『FINEPIX XP120』

小型軽量ボディに「20m防水」「1.75m耐衝撃構造」「-10℃耐寒」「防塵」の4つの堅牢性能を備えたアウトドアカメラです。

Wi-Fi対応で、その場でSNSにお気に入りの写真をUPできます。

マリンスポーツ、ウィンタースポーツ、登山、フィッシングなど様々なシーンで活躍できます。

片手で握っても滑りにくいグリップや電池蓋のダブルロック機構など、レジャーシーンでの使いやすさを追求したデザインを採用しています。

◇主な特徴◇

・レジャーシーンに最適な小型軽量設計

・防水、耐衝撃、耐寒、防塵

・1640万画素裏面照射型CMOSセンサー

・Wi-Fi対応(専用アプリ:無料)

・光学式5倍ズームレンズ

・最速10コマ/秒の高速連写

・60コマ/秒のフルハイビジョン動画撮影

◆コンディション◆

・外観には使用に伴う傷がややあります。

・レンズはクリアで気持ちよく撮影できます。

・液晶ガラスは比較的綺麗な状態です。

(液晶の状態は写真でご確認いただけます。)

・液晶にヤケはありません。

・丁寧にクリーニング&消毒済みです。

・詳細は写真でご確認ください。

◆動作◆

・問題なく撮影できることを確認済みです。

◆内容◆

・本体

・純正バッテリー

・ケーブル付きアダプタ(社外品)

他サイトでも出品しているため、売切れの場合は出品を取り下げますので、あらかじめご了承ください。

☆保管☆

防湿庫(冷暗所)で保管しております。

※ペット、喫煙者はおりません。

☆発送☆

丁寧に梱包して発送させていただきます!

いろいろなカメラを出品しているので、こちらもご覧ください。

#nonのカメラ販売ページ

★お願い★

・値下げ交渉はお控えください。

・早いもの勝ちで出品しております。

・取り置きや専用での販売はいたしかねます。

・コメントのやり取り中であっても、先に購入された方を優先いたします。

・写真に載っているものがすべてとなります。

・中古品のため、細かい擦れや傷などがある場合がございますので、ご了承ください。

H0133

商品の情報 ブランド 富士フイルム 商品の状態 やや傷や汚れあり

