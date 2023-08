★気持ちよくお買い物して頂くため、プロフィール欄を是非ご覧ください!★お得な情報もアリ!

■商品について

1980年後半~のモデル、カーハートCarharttパーカータイプのアクティブジャケットです。

全体的なダメージは否めませんが、ガンガンに着倒したリアルな味わいは正に1点もの!ブラウンの色落ち具合が最高にカッコよく、普段着はもちろんワーク系にも大活躍してくれると思います。リーバイス501にナイキのエアフォース1ローがバシッとハマると思います。

■ポイント

・色落ち良好!

・古着独特の風合いが楽しめる一着

■状態

ランク【D】

・両袖に穴あき、フロントに色落ちとほつれ、ジップパーツの不足、内側毛玉と穴あき、全体的に色落ちによるムラがみられます。

S 新品・未使用・デッドストック

A 極めて美品・使用感は殆んど無い

B 美品・使用感は少なく比較的綺麗で目立つダメージや汚れは無し

C 使用感があり、部分的に僅かなダメージや汚れ有り

D 使用感があり、目立つ箇所にダメージや汚れ有り

E 傷や汚れがあり使用感も目立つ

V ヴィンテージ品・古着の使用感やダメージに味のある経年変化

※清潔にクリーニング済みです

※どのランクも着用には問題ございません

■サイズ

タグ表記 メンズL ※男女兼用

Men`s XL相当

Women`s 2XL相当

肩幅 58cm

身幅 66cm

着丈 71cm

袖丈 64cm

■カラー

ブラウン

■素材

コットン100%

■商品番号

394-15283843

209507

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

