◆Supreme、NIKE等がお好きな方は、

新品 new balance スニーカー 26cm XC-72

以下のから他の出品もご覧下さい。

ルイヴィトン スニーカー 22ssモノグラム トロカデロ

#きらst0222_sn

ハーデン3新品MARVELIRON MAN HardenVol.3



【美品】ルイヴィトン ハイカットスニーカー ダミエグラフィット

家の靴箱整理の為、家族が購入していたものを今回出品いたします。

Adidas samba classic 26cm 新品未使用

箱は購入時に廃棄して貰っている為有りません。

vans flame スニーカー



オーラリー ニューバランス コラボ シューズ ランニング 28.5㎝

⚠️他サイトにも出品しているため、売り切れた場合はご了承下さい。

SALE‼️☑️【新品】EXIBIT(イグジビッド)IT43



Converse Chuck Taylor GORE-TEX NH

メインカラー...ホワイト, ブラック, グレー, シルバー

80,s ブルインレザー 韓国製28.5㎝

人気モデル...NIKE エアマックス95

ZOOM FREAK3 28.5cm

スニーカー型...ローカット(Low)

国内未発売!New Balance M992WL ニューバランス 993 550

シーン...ランニング/トレーニング

ナイキ エアマエストロ2 27.5㎝

特徴/機能/素材...別注

Shelflife × Nike Air Jordan 2 Low 27.5



ナイキ エアジョーダン1 ミッド オールスター

【注意点】

新品 ASICS GEL-KAYANO TRAINER 28.0cm

※新品で購入しましたが、購入時からソールに汚れの様なものがあるので、神経質な方のご購入はお控えください。

NIKE コミューターSE ブラック 26cm

※気になる点がありましたら、

新品 26cm ATLAS X NIKE SB DUNK HIGH PRO QS

ご購入前にご質問をいただくか、

NIKE AJKO 1 LOW × UNION White /30cm

ご購入をお控えください。

28cm HOKA ONE ONE TOR ULTRA LO GORE-TEX



adidas SS NAIJEL GRAPH

NIKE ナイキ DUNK ダンク SB JORDAN

再値下げ 新品未使用 ステラマッカートニー 靴 スリッポン スニーカー メンズ

ジョーダン skateboard スケートボード

LANVIN レザースニーカー

スケボー SK8 NY

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

◆Supreme、NIKE等がお好きな方は、以下のから他の出品もご覧下さい。#きらst0222_sn家の靴箱整理の為、家族が購入していたものを今回出品いたします。箱は購入時に廃棄して貰っている為有りません。⚠️他サイトにも出品しているため、売り切れた場合はご了承下さい。メインカラー...ホワイト, ブラック, グレー, シルバー人気モデル...NIKE エアマックス95スニーカー型...ローカット(Low)シーン...ランニング/トレーニング特徴/機能/素材...別注【注意点】※新品で購入しましたが、購入時からソールに汚れの様なものがあるので、神経質な方のご購入はお控えください。※気になる点がありましたら、ご購入前にご質問をいただくか、ご購入をお控えください。NIKE ナイキ DUNK ダンク SB JORDANジョーダン skateboard スケートボードスケボー SK8 NY

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

バレンシアガ スピードトレーナー BALENCIAGAAIR JORDAN 6 COOL GREYjordan1 low ミスティック 29cmNEW BALANCE M2002RST Steel 新品 26.5エアマックス97 28.5センチランザジュエルズ NIKE SB DUNK HIGHNIKE BLAZER LOW SACAI ナイキ スニーカーMIHARA YASUHIRO BAKER スニーカー 39