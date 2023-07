コレクション放出です。

コレクション放出です。限定出品です。レアアイテムにつきお早めにどうぞ。売切御免商品です。第2段のSPZLは沢山出回っており、いつでも買えますが、第一弾は発売後全く姿を現しませんでしたので、貴重です。スニーカーダンク・ヤフーオクに1点ずつ出品がありますが、8万円程度とかなり高額化しています。3年前、あるライブにリアムが突如見慣れないスニーカーを履いて現れて、「あれはなんだ?」とSNSで話題になった後にhttps://www.instagram.com/p/B1a6M2XFr2_/で発表になりました。日本では29cmだか30cmの大きいサイズがほんの数点入荷するもアディダスのサイトで秒で完売しました。UKでも入荷数かなり少なかったようで、時間も経って今ではかなり高騰しております。タンと内装紙のリアムの顔のプリントなどかなり素晴らしいコラボになっています。自分は運良くUKの通販サイトの抽選で当選して購入できました。ただ、畏れ多くてまったく使う気になれず、リアム好きな方の手に渡ればいいなと出品してみます。サマソニで来日もするこのタイミングでいかがでしょうか?やはり悩んでいるところもあり、金額は海外のオークションサイトに合わせてみました。 サイズは日本の27.5cmで人気のあるサイズです。 状態についてでございます。一度だけ着用しました。状態は画像でご確認くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

