最愛 ビルズカーキ　M2チノパン チノパン

★24時間以内に発送致します★

アンダーカバー UNDER COVER 99SSレリーフパンツカーキ



■ブランド■

BILLS KHAKI (ビルズカーキ)

■アイテム■

M2 オリジナルツイル8.5oz Classic Fit

■元値■

¥24,200(税込)

■カラー■

ブリティッシュカーキ

■素材■

コットン100%

■生産国■

アメリカ

■サイズ■

Size:34

ウエスト86、股上29、ワタリ幅32、裾幅21

股下80(裾直し済みとなってます)

■状態■

新品未使用品タグ付き

■商品詳細■

ヴィンテージチノをベースに作られたクラシックなモデル。

ノープリーツでフロントすっきりとした印象。ヴィンテージチノに見られるウォッチポケットを配しているのが特徴です。

クラシックの名の通りゆとりのあるシルエットとなっております。

生地は8.5オンスのオリジナルツイルでコーマ糸を用いた少し濃い色目のブリティッシュカーキ。

滑らかできれいな質感が特徴でオールシーズン対応可能な中厚の生地となっております。

『110%GUARANTEE(110%の製品保証)』とうたうほど、品質に絶対的なこだわりと自信を持ち、フィラデルフィアの自社工場で今日まで生産を行っております。

カラー···ベージュ

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···コットン

シルエット···テーパード

センタープレス···センタープレスあり

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

