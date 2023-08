ブランド シャネル

ライン名 ミニマトラッセ

素材 ラムスキン

形状

シングルフラップ シングルチェーンバッグ

色 ブラック

金具 ゴールド

シールあり 0番台

付属品 袋 シリアルシール

サイズW 21

サイズH 14

サイズD 6

ショルダー高さ 54.5

商品状態

外側補色有り

ランクA

クリーニングをしておりますので 除菌

されております。すぐにお使い頂ける状態で御座います

外部 型崩れ シワ キズ

内部 キズ スレ 汚れ

金具状態 スレ キズ

購入先

AACD日本流通自主管理協会

ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場です。

トラブル防止の観点から、すぐにお支払い可能で配達当日に受取確認可能な方のみ申請をお願い致します

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

ブランド シャネルライン名 ミニマトラッセ素材 ラムスキン形状シングルフラップ シングルチェーンバッグ色 ブラック金具 ゴールドシールあり 0番台付属品 袋 シリアルシールサイズW 21サイズH 14サイズD 6ショルダー高さ 54.5商品状態外側補色有りランクAクリーニングをしておりますので 除菌 されております。すぐにお使い頂ける状態で御座います外部 型崩れ シワ キズ内部 キズ スレ 汚れ金具状態 スレ キズ購入先AACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場です。トラブル防止の観点から、すぐにお支払い可能で配達当日に受取確認可能な方のみ申請をお願い致します

