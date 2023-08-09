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【爆売り！】 美品 Nikon COOLPIX Bridge COOLPIX B700 ニコン デジタルカメラ

商品の説明

全体的に美品の状態かとは思います。
美品　PENTAX Q-S1、02スタンダードズーム、純正レンズフード
レンズも塵や埃はなく綺麗な状態です。
D750最終値下げとさせていただきます。

EOS KISS X7I Wズームキット
元々のアダプタのみ紛失してしまったため、
FUJIFILM XC 15-45mm F3.5-5.6 PZ
代わりに使っているアダプタも一緒に入れておきます。
【SALE価格‼︎】SONY ソニー デジタルカメラ デジカメ ホワイト

❤️初心者、女性に❤️スマホ転送❤️Canon kiss X3
数年前にカメラのキタムラにて
ILCE-7RM3
購入しました。
OLYMPUS.CAMEDIA.C-5050ZOOM&純正水中ハウジング&レンズ
あまり使う機会がなかったため
週末限定価格！Panasonic DMC-FZ200 BMW westbag付
出品しています。
❤️シャッター回数わずか805枚❤️Wi-FI &自撮り❤️Nikon 1 J5

SONY DSC-WX300 ブラウン 美品
去年画面が映らなくなったため、メーカーに修理を出しております。
GFX 100S ラージフォーマット
念のため写真にも修理後の書類を載せてあります。
OLYMPUS PEN mini E−PM2 レンズキット WHITE

Nikon D5300 AF-P ダブルズームキット BLACK
以下商品説明です。
大人気のホワイトカラー☆可愛いデザインで超高性能♪キャノン EOS M200♡

RICOH WG-30W CARBON GRAY 希少Wi-Fi仕様
Nikon COOLPIX Bridge COOLPIX B700 BLACK
Nikon D750 ボディ　フルサイズ一眼レフ

D-LUX3
CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT
PENTAX KS-2 オレンジ 18-50 レンズキット
HDMI端子数(新): 1
Canon Kiss X7i❤高画質自撮り一眼レフ❤ダブルレンズ！❤スマホに転送
SDカード対応種類: SDXC
GR DIGITAL Ⅳ
WiFi: WiFi内蔵
RICOH GR DIGITALⅢ(ブラック)
color: BLACK
PENTAX Optio X デジタルカメラ
センサーサイズ: 1/2.3 型
IXY 200F　ピンク　中古　キャノン
センサーサイズ(新): 1/2.5型以上1/1.7型未満
OLYMPUS OM-2
バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池
Nikon D40 本体レンズ＋SIGMAレンズ
ファインダ種類: 電子ビュータイプ
Nikon New FM2&Ai NIKKOR 50mm F1.4フィルムカメラ
フォーサーズ種類: フォーサーズ以外
蛍光灯
メモリカード対応種類: SDXC
（ナビスコ様専用）EOS 7D・ボディ 標準ズームレンズ他
モニタ有
Konica Big mini F
光学ズームクラス別: 9.5倍以上
Canon EOS C100 デジタルシネマカメラ EFマウント #56
動画圧縮方式: MPEG4
⭐︎Wi-Fi &動画、対応⭐︎ キャノン canon kiss x10レンズセット
動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上
美品●運動会や野球に●超望遠630mm●iPhoneに転送OK●L340
動画記録画素数: 4K
OLYMPUS オリンパス XZ XZ-1 WHITE
可動式液晶モニター: 回転可動式液晶モニター
SIGMA FP 45 F2.8 DG DN キット
手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式
Nikon D3400☆スマホ転送OK☆小型・軽量・高機能一眼レフ♪3563
撮像素子種類: CMOS
SONY α77 II ボディ&バッテリーグリップセット
総画素数クラス別3: 601万画素以上
◾️キヤノン EOS Kiss digital ダブルズーム 美品
静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上
Canon EOS 200D《ショット数1791回》海外版EOS Kiss X9
顔認識種類: 顔認識機能 4425
保証付き☆Wi-Fi機能☆キャノン canon kiss x10レンズ
元値　38000円
Canon EOS 80D EF-S 18-135 IS USM キット

LUMIX FZ1000 外部マイク付き 東京都江東区直接引き取り
#ニコン
FUJI FILM X−A5 X-A5 レンズキット PINK
#Nikon

ニコンz6Ⅱ　バッテリーグリップMB-N10 ミラーレス

商品の情報

ブランドニコン
商品の状態目立った傷や汚れなし

SONY Cyber−Shot HX DSC-HX200V 綺麗　動作確認済み

Canon kiss X5 一眼レフ 特別フルセット！

★SONY α330★S数約1600●初心者向け●使いやすい●スマホ転送
全体的に美品の状態かとは思います。レンズも塵や埃はなく綺麗な状態です。元々のアダプタのみ紛失してしまったため、代わりに使っているアダプタも一緒に入れておきます。数年前にカメラのキタムラにて購入しました。あまり使う機会がなかったため出品しています。去年画面が映らなくなったため、メーカーに修理を出しております。念のため写真にも修理後の書類を載せてあります。以下商品説明です。Nikon COOLPIX Bridge COOLPIX B700 BLACKCAMERA TECHNOLOGY: COMPACTHDMI端子数(新): 1SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi内蔵color: BLACKセンサーサイズ: 1/2.3 型センサーサイズ(新): 1/2.5型以上1/1.7型未満バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ファインダ種類: 電子ビュータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: SDXCモニタ有光学ズームクラス別: 9.5倍以上動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 4K可動式液晶モニター: 回転可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式撮像素子種類: CMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔認識機能 4425元値　38000円#ニコン#Nikon

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ブランドニコン
商品の状態目立った傷や汚れなし

【爆売り！】 美品 Nikon COOLPIX Bridge COOLPIX B700 ニコン デジタルカメラ

38分钟前

【爆売り！】 美品 Nikon COOLPIX Bridge COOLPIX B700 ニコン デジタルカメラ

¥32,000 ¥18,240

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