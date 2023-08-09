【爆売り！】 美品 Nikon COOLPIX Bridge COOLPIX B700 ニコン デジタルカメラ

全体的に美品の状態かとは思います。

美品 PENTAX Q-S1、02スタンダードズーム、純正レンズフード

レンズも塵や埃はなく綺麗な状態です。

D750最終値下げとさせていただきます。



EOS KISS X7I Wズームキット

元々のアダプタのみ紛失してしまったため、

FUJIFILM XC 15-45mm F3.5-5.6 PZ

代わりに使っているアダプタも一緒に入れておきます。

【SALE価格‼︎】SONY ソニー デジタルカメラ デジカメ ホワイト



❤️初心者、女性に❤️スマホ転送❤️Canon kiss X3

数年前にカメラのキタムラにて

ILCE-7RM3

購入しました。

OLYMPUS.CAMEDIA.C-5050ZOOM&純正水中ハウジング&レンズ

あまり使う機会がなかったため

週末限定価格！Panasonic DMC-FZ200 BMW westbag付

出品しています。

❤️シャッター回数わずか805枚❤️Wi-FI &自撮り❤️Nikon 1 J5



SONY DSC-WX300 ブラウン 美品

去年画面が映らなくなったため、メーカーに修理を出しております。

GFX 100S ラージフォーマット

念のため写真にも修理後の書類を載せてあります。

OLYMPUS PEN mini E−PM2 レンズキット WHITE



Nikon D5300 AF-P ダブルズームキット BLACK

以下商品説明です。

大人気のホワイトカラー☆可愛いデザインで超高性能♪キャノン EOS M200♡



RICOH WG-30W CARBON GRAY 希少Wi-Fi仕様

Nikon COOLPIX Bridge COOLPIX B700 BLACK

Nikon D750 ボディ フルサイズ一眼レフ



D-LUX3

CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT

PENTAX KS-2 オレンジ 18-50 レンズキット

HDMI端子数(新): 1

Canon Kiss X7i❤高画質自撮り一眼レフ❤ダブルレンズ！❤スマホに転送

SDカード対応種類: SDXC

GR DIGITAL Ⅳ

WiFi: WiFi内蔵

RICOH GR DIGITALⅢ(ブラック)

color: BLACK

PENTAX Optio X デジタルカメラ

センサーサイズ: 1/2.3 型

IXY 200F ピンク 中古 キャノン

センサーサイズ(新): 1/2.5型以上1/1.7型未満

OLYMPUS OM-2

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

Nikon D40 本体レンズ＋SIGMAレンズ

ファインダ種類: 電子ビュータイプ

Nikon New FM2&Ai NIKKOR 50mm F1.4フィルムカメラ

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

蛍光灯

メモリカード対応種類: SDXC

（ナビスコ様専用）EOS 7D・ボディ 標準ズームレンズ他

モニタ有

Konica Big mini F

光学ズームクラス別: 9.5倍以上

Canon EOS C100 デジタルシネマカメラ EFマウント #56

動画圧縮方式: MPEG4

⭐︎Wi-Fi &動画、対応⭐︎ キャノン canon kiss x10レンズセット

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

美品●運動会や野球に●超望遠630mm●iPhoneに転送OK●L340

動画記録画素数: 4K

OLYMPUS オリンパス XZ XZ-1 WHITE

可動式液晶モニター: 回転可動式液晶モニター

SIGMA FP 45 F2.8 DG DN キット

手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式

Nikon D3400☆スマホ転送OK☆小型・軽量・高機能一眼レフ♪3563

撮像素子種類: CMOS

SONY α77 II ボディ&バッテリーグリップセット

総画素数クラス別3: 601万画素以上

◾️キヤノン EOS Kiss digital ダブルズーム 美品

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

Canon EOS 200D《ショット数1791回》海外版EOS Kiss X9

顔認識種類: 顔認識機能 4425

保証付き☆Wi-Fi機能☆キャノン canon kiss x10レンズ

元値 38000円

Canon EOS 80D EF-S 18-135 IS USM キット



LUMIX FZ1000 外部マイク付き 東京都江東区直接引き取り

#ニコン

FUJI FILM X−A5 X-A5 レンズキット PINK

#Nikon

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

全体的に美品の状態かとは思います。レンズも塵や埃はなく綺麗な状態です。元々のアダプタのみ紛失してしまったため、代わりに使っているアダプタも一緒に入れておきます。数年前にカメラのキタムラにて購入しました。あまり使う機会がなかったため出品しています。去年画面が映らなくなったため、メーカーに修理を出しております。念のため写真にも修理後の書類を載せてあります。以下商品説明です。Nikon COOLPIX Bridge COOLPIX B700 BLACKCAMERA TECHNOLOGY: COMPACTHDMI端子数(新): 1SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi内蔵color: BLACKセンサーサイズ: 1/2.3 型センサーサイズ(新): 1/2.5型以上1/1.7型未満バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ファインダ種類: 電子ビュータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: SDXCモニタ有光学ズームクラス別: 9.5倍以上動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 4K可動式液晶モニター: 回転可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式撮像素子種類: CMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔認識機能 4425元値 38000円#ニコン#Nikon

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ニコンz6Ⅱ バッテリーグリップMB-N10 ミラーレスSONY Cyber−Shot HX DSC-HX200V 綺麗 動作確認済みCanon kiss X5 一眼レフ 特別フルセット！★SONY α330★S数約1600●初心者向け●使いやすい●スマホ転送