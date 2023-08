★プロフィールを必ずご一読下さいませ★

数ある中からJUNKO.MAISON❤️ページをご覧頂きましてありがとうございます♪

フォロー割引対応中❣️

他にもブランド品をたくさん出品しております⭐︎

ぜひ!ご覧ください♡

★セット購入割引もご相談下さい★

◾️商品名◾️

マルニのデニムパンツ タグ付きです。

定価¥69300税込

◾️コンディション◾️

未使用です

◾️カラー◾️

デニム

◾️購入場所◾️

マルニ

◾️付属品◾️

タグ ボタン

◾️採寸◾️

サイズ 28

総丈 1m2.5㎝

股下72㎝

あくまでも素人採寸ですのでご理解よろしくお願いします。

気になる点は、ご購入前にコメントにて

お気軽にご相談くださいませ。

⚠︎

あくまでも、素人検品、採寸、中古品になりますので、神経質な方は、お取引を控え頂けますよう、宜しくお願い致します。

内容ご理解を頂ける方のみ、お取引をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マルニ 商品の状態 新品、未使用

★プロフィールを必ずご一読下さいませ★数ある中からJUNKO.MAISON❤️ページをご覧頂きましてありがとうございます♪フォロー割引対応中❣️他にもブランド品をたくさん出品しております⭐︎ぜひ!ご覧ください♡★セット購入割引もご相談下さい★◾️商品名◾️マルニのデニムパンツ タグ付きです。定価¥69300税込◾️コンディション◾️未使用です◾️カラー◾️デニム◾️購入場所◾️マルニ◾️付属品◾️タグ ボタン◾️採寸◾️サイズ 28総丈 1m2.5㎝股下72㎝あくまでも素人採寸ですのでご理解よろしくお願いします。気になる点は、ご購入前にコメントにてお気軽にご相談くださいませ。⚠︎あくまでも、素人検品、採寸、中古品になりますので、神経質な方は、お取引を控え頂けますよう、宜しくお願い致します。内容ご理解を頂ける方のみ、お取引をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

