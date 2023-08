リーバイス 201xx 米国製 バレンシア 555 1999年製 デニム ジーンズ Levis シンチベルト バックルバック サスペンダーボタン 玉7073 青耳 セルビッヂ リベット 1920年 20s ヴィンテージ復刻 ビンテージ復刻 vintage復刻 ボタンフライ 布パッチ ゴールデンサイズ USA製 アメリカ製 MADE IN USA

・裾に擦れによるダメージがございます。それ以外は問題なくまだまだ使用可能なUSED品です。

・裾シングルステッチ。

カラー インディゴブルー

生地 綿100%

表記 W36 L36 (実寸もご参考にされて下さい)

ウエスト 88センチ

股上 33センチ

股下 79センチ

ワタリ 34センチ

裾幅 25センチ

状態:B

<状態詳細表>

S・・新品。

A・・新古品。美品。使用感が少なく、かなり状態のいい商品。

B・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品。

C・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品。

D・・かなり大きなダメージの見られる難有り商品。

※A~DはUSED品となりますので使用感をご理解の上で入札をお願いします。

商品はよくチェックしておりますがあくまで中古、USED品ですので記載にない多少のダメージの見逃しがありましてもご了承をお願いします。程度の感想などは個人見解です。

平置きの採寸です。素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

商品画像は素人の撮影及びモニターの状況やフラッシュで色が若干違って見えることがあります。

商品は予告なく取り消しする場合がありますのでご了承下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

