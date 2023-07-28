定番の冬ギフト 新品正規品 オークリー OX8118-1056　クロスリンク サングラス/メガネ

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ルックスオティカジャパン株式会社の正規販売店の新品 未使用 国内正規品となります。並行輸入などは一切取り扱いはしていませんのでご安心ください。OAKLEY オークリー OX8118-1056眼鏡 メガネ フレームCROSSLINK クロスリンク OX8029より少しカーブが浅くかけ易い■カラー サテンブラック ネイビー アイコン:シルバー ■サイズ 56□17-137全長 143mm 縦 34mm■オークリー専用ケース・マイクロクリアバック・説明書・保証書が付属します。メガネ/サングラスの個人出品をしておりますご購入からお届けまでのスピードを徹底しております即購入、大歓迎です^_^ 可能な限り当日発送心掛けております！★値下げ、画像追加のご要望にはお応えかねます。申し訳ございません。★ご購入に関しましての注意点がプロフィールに記載してありますので、必ずおよみ頂くよう、宜しくお願いいたします。全てのご購入はプロフィール全文をお読み頂いた後のものとして把握いたしますのでご了承下さい。

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