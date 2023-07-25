当季大流行 美品！初心者さんにおすすめ☆すぐ使える・ネットも動画も☆東芝・カメラ付き ノートPC

✨パソコン初心者さんにおすすめの

Latitude5310■Core i5-第10世代■Office■Win11

すぐに使えるパソコンです✨

2in1コンバーチブル！最上級ハイスペック！爆速SSD！RAM16G！レノボ



ホワイト色/DVD焼き/テレビワーク/WIN11/2世代Core-i5/オフィス



HP Pavilion 15-au105TU i5 7200U/4GB/1TB

❣️おすすめポイント❣️

GPD POCKET ジャンク



OFFICE2021,SSD Win11 ACER TravelMateB113

❇️初心者さんにおすすめの1台

Surface pro4 スタンド付き

検索やサイトを見る・ネットショッピング・動画視聴・文書作成が出来れば良いという人におすすめです。

b31✨薄型/大容量/カメラ搭載/主婦・初心者に優しい✨すぐ使えるノートパソコン



X202E-CT3217

この1台でだいたいのことは出来ちゃいます❣️

フルHD 13.3型 HP 830 G5 i5 8GB SSD 無線 Win11



レノボThinkPad X1 Carbon GEN 6 |Core i5第8世代



APPLE MacBook 無印 Retina 12インチ 2017

❇️すぐに・簡単に使える

Win11 Core i5 新品SSD 内臓カメラ Office2021 HP

お家にインターネット環境があればすぐに

2023年製 envy16 hp パフォーマンスモデル

お使いいただけます。

MacBook pro 13 フルスペックモデル

面倒な設定は必要なし☺️

【Corei7:ホワイト】東芝／AB55/R／メモリ8GB／SSD256GB

初心者さんでも大丈夫。

Inspiron 16 AMD Ryzen™ 5 5625U

購入後にインターネット接続がわからない場合はサポート致します。

富士通 ノートパソコン FMVA50B3WP



NEC i7 8550U SSD1TB Blu-ray WPS Office



【ジャンク】Thinkpad E15 Gen3(AMD) Ryzen Win11

❇️中古だからこそ練習用におすすめ

HP 450G3ノートパソコン/SSD256GB/メモリ8GB/無線/カメラ

初めてのパソコンだからこそ安くてすぐ使えるものを。

ディアス様専用！

使い方を覚えたりタイピングの練習に♪

dynabook BX/571KW 箱付き



DELL Inspiron 13 5000（Corei7、SSD512GB）



【美品】MSI オシャレな良スペックノートパソコン

❇️初心者さんでも使いやすいアプリ入れてます

値下げ 医学書院 電子辞書 IS-N12000

Google、YouTube、LINE、Twitter、Instagramなど

美品/圧倒的コスパ/Core i7/新品SSD1000GB/16GB/№471

これでネットはもちろん、動画もDVDもみれます。

【NEC】VersaPro i3-6100U/MEM16GB/シリアル【SSD】



MacBook Pro i9 16インチ 2019 2TB 動画編集



ハイスペック Mac Book Pro i7 16GB.RAM 256GB

❇️Bluetooth付き

A1【カメラ付♥corei5♥メモリ8G】すぐ使えるノートパソコン設定済♥初心者

ワイヤレスイヤホンも使えます❣️

MacBook Pro Windows11 2.26GHz 8GB 750GB



HP Google Chrome Chromebook



値下げ ノートパソコン ノートPC HP ヒューレットパッカードパソコン

❇️カメラ付きなのでZoomもOK

HP ZBook Studio G4 ワークステーション ノート 高性能 PC

オンライン作業もできます☘️

新品SSD ブルーレイ 国内メーカー すぐ使えるノートパソコン #21



東芝 T45EB 3865U 256G/SSD 8G FHD ノートパソコン



富士通 LIFEBOOK AH40/C1 ノートパソコン

❇️500GBで写真もたっぷり保存♪

Apple M2チップ MacBook Air スペースグレイ 新品 未開封



【2018年製】ZenbookUX430☘8世代i5☘️新品NVMeSSD512



MacBook Air 2019 ノートパソコン PC i5 SSD 最新

❇️WPS Office 入り！

17.3インチ大画面 高速SSD スムーズ動作！ Office ノートパソコン

MicrosoftOfficeと互換性のある有料ソフト。

Windows11 R634/M オフィス2021,SSD 安くて速いPC

ワード、エクセルと同じように使えます。

(価格交渉可) M2 MacBook Air - ミッドナイト 2023.4購入

ライセンスカードも付いてるので安心♪

【中古】東芝製ノートパソコン PT45RGX-SHAD サテンゴールド



18日迄 798）パナソニック CF-SV8 Core i5-8365U-DVD



【田中 様専用】Lenovo IdeaPad Slim 560 Pro



珍しい色✨設定済✨すぐに使える薄型ノートパソコン✨カメラ✨データ大量保存



充電器付き爆速Corei5 SSD Macbook Airノートパソコン524



＜office搭載 ＞富士通製 ノートパソコン LIFEBOOK WA2/D1

こちらで動作確認、クリーニング済み✨

MacBook Air M1 256GB メモリ8GB



MacBookAir2020 シルバー



Surface Laptop3 ノートPC マイクロソフト



Macbook Pro 2019 15インチ i9 16GB SSD512GB

【状態】

LaVie Core i5 新品SSD 256GB 最新マイクロソフトオフィス

✿中古品の為、多少のキズ・使用感はありますがキレイです。

新Win11/SSD480GB/メモリ8GB/6世代搭載/Office/Zoom

✿バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。

美品 MacBook Air 11インチ, Early 2015

電源コンセントを接続したままご利用ください。

CTO MacBook Pro 2018 i7/2.7 16GB/256GB



Windows10 ノートパソコン hp ブラック すぐに使えます! WiFi



MacBookPro 2020



HP ProBook ノートパソコン Windows11 （K97）

【型番、仕様】

APPLE MacBook Pro 2016 15inch ジャンク



Thinkpad L390 フルHD i5第8世代8/256GB＋Msオフィス

メーカー：TOSHIBA

爆速SSD✨すぐに使えるノートパソコン✨初心者におすすめの１台

機種名：BX/32RB

【2023年購入】【美品】MacBook Air 2020 M1

CPU ：Celeron N3050

[美品]APPLE MacBook Air 2015 13インチ A1466

メモリ：4GB

設定済✨すぐに使えるノートパソコン✨カメラ✨ブルーレイ✨Core i7

HDD ：500GB

薄型 省エネ・第7世代 Lenovo L580 カメラ USB-C 指紋認証

液晶 ：15.6型ワイド

NEC VK24L 中古ノートパソコン Corei3 SSD搭載 すぐ使える！

ドライブ：DVD搭載

AYANEO 2021

ネット環境：有線・無線LAN（Wifi対応）

【新品未開封】Surface Pro 8 8PQ-00026 & キーボード

OS：Win10

【期間限定★爆速SSD★高機能Corei5★メモリ4GB】富士通 UH55/M

USBポート：3個

(Let's note①) 期間限定 美品 爆速 ノートパソコン office

SDカード: 動作OK

ゲーミングノートPC DELL G3 15 3590



【初心者におすすめ♪】新品SSD搭載で高速起動✨すぐ使える中古ノートパソコン✨



Dell Latitude E6320 SSD Core i7 Office

【付属品】

美品 デル ノートパソコン Inspiron Corei5

✿ ACアダプタ(おまけ)

DELL Vostro15-3568 第7世代Core i5 / SSD



【高性能・新品SSD】NEC LL750/L



Core i5 第6世代 東芝 新品SSD ノートパソコン

≪注意事項≫

Macbook Air Retina 13-inch 2020 ゴールド i5

✿バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。

ゲーミングPC 17インチ 32GB 512GB+1TB i7 GTX1070

電源コンセントを接続したままご利用ください。

NEC Lavie LL750/L ノートパソコン



MSI GF75-10SER-612JP ゲーミングノート パソコン 値段交渉○

✿保証期間 1週間

ゲーミングPC HP NVIDIA

電源が入らない等の初期不良に関しては1週間以内にご連絡ください。

U2 たっぷり大容量♥️子供・ママの練習用にも最適⭐️すぐ使えるノートパソコン



美品 Apple MacBook Pro 13インチ 256GB（2302061



【美品】Surface Go 3 SSD128G メモリ8G タイプカバー付き！

☘️プロフィール欄もご確認ください。

Win7

他にも出品してます☘️

ノートパソコン acer Aspire One AO1-132-H14N/W

#プリンPC

NEC✨初心者さんおすすめ✨設定済 ノートパソコン 大容量640GB✨レッドPC



ジャンク DELL Vostro 13 5310 Core-i5 11300H



Macbook Pro 2.3GHz Intel Core i5



レッツノート SZ6 i5/SSD256/メモリ8/Office2021/12型

y56

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

✨パソコン初心者さんにおすすめのすぐに使えるパソコンです✨❣️おすすめポイント❣️❇️初心者さんにおすすめの1台検索やサイトを見る・ネットショッピング・動画視聴・文書作成が出来れば良いという人におすすめです。この1台でだいたいのことは出来ちゃいます❣️❇️すぐに・簡単に使えるお家にインターネット環境があればすぐにお使いいただけます。面倒な設定は必要なし☺️初心者さんでも大丈夫。購入後にインターネット接続がわからない場合はサポート致します。❇️中古だからこそ練習用におすすめ初めてのパソコンだからこそ安くてすぐ使えるものを。使い方を覚えたりタイピングの練習に♪❇️初心者さんでも使いやすいアプリ入れてますGoogle、YouTube、LINE、Twitter、Instagramなどこれでネットはもちろん、動画もDVDもみれます。❇️Bluetooth付きワイヤレスイヤホンも使えます❣️❇️カメラ付きなのでZoomもOKオンライン作業もできます☘️❇️500GBで写真もたっぷり保存♪❇️WPS Office 入り！MicrosoftOfficeと互換性のある有料ソフト。ワード、エクセルと同じように使えます。ライセンスカードも付いてるので安心♪こちらで動作確認、クリーニング済み✨【状態】✿中古品の為、多少のキズ・使用感はありますがキレイです。✿バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。電源コンセントを接続したままご利用ください。【型番、仕様】メーカー：TOSHIBA機種名：BX/32RBCPU ：Celeron N3050メモリ：4GBHDD ：500GB 液晶 ：15.6型ワイドドライブ：DVD搭載ネット環境：有線・無線LAN（Wifi対応）OS：Win10USBポート：3個SDカード: 動作OK【付属品】✿ ACアダプタ(おまけ)≪注意事項≫✿バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。電源コンセントを接続したままご利用ください。✿保証期間 1週間電源が入らない等の初期不良に関しては1週間以内にご連絡ください。☘️プロフィール欄もご確認ください。他にも出品してます☘️#プリンPCy56

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

MacBookAir 2018 メモリ16GB SSD512GB【訳あり】MacBook Air (13インチ, Early 2015)MacBook Air 11インチ early 2015年モデルTOSHIBA dynabook ダイナブック Onkyo 480GB SSDb409✨限定/超軽量/爆速SSD新品/カメラ/小型軽量/レッド✨ノートパソコン