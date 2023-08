Supreme Box logo Hooded Sweatshirt

Supreme 2013 fall/winterに発売された物になります。

当時は定番カラーに加え、Snow CamoとRed Camoがリリースされました。

こちらはSnow Camoになります。

数回着用したのみで比較的新品に近いですが

写真の最後に小さな汚れ?がございます。

古着にご理解ある方のみご購入ください。

※プロフィール必読下さい。購入した方は了解したことと認識致します。よろしくお願いします。

ボディーは、カナダ製のヘビーウェイト

Made in Canada

S = 68/55/84

M = 71/57/87

L = 74/60/90

XL = 77/63/93

着丈 / 身幅 / 袖丈(cm)

袖丈···長袖

タイプ···プルオーバー

シュプリーム

ボックスロゴ

ボックス

ロゴ

パーカー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

