【商品詳細】

ブランド:THE NORTH FACE(ザノースフェイス)

商品名:ジャケット スクープジャケット メンズ 防水 軽量

サイズ:Mサイズ

肩幅:約48cm

身幅:約55cm

袖丈:約62cm

着丈:約69cm

※素人平置き実寸サイズ

カラー:ニュートープ カーキ グリーン

品番:NP62233

【参考価格】

¥33,000

【商品状態】

使用感は3,4回程度。

クリーニングで取れる程度かと思われますが汚れが数カ所ございます。画像参照

商品自体はとてもしっかりして美品ですまだまだご着用できる状態です。

【商品情報】

登山やトレッキングから、スキーやスノーボードといったスノーシーン、タウンユースまで幅広く活躍するジャケット。内側の専用ファスナーでインナーを連結できるジップインジップシステム対応モデルです。表地には防水透湿性に優れた2層構造のリサイクルナイロン素材を使用。フロントはダブルフラップ仕様で雨や雪の浸入を軽減します。取り外し可能なスノーカフ付き。

アウトレット品などのため完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。

気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

商品管理番号:A34-0069 A27 AH

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

