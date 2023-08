パネル ポメラニアン a-1

生地見本 オーダーページ



アキト様専用 デニムリメイク 468 ハートチャーム

●片面パネル フラットポーチ

リバティ Felicite ビニコ使用☆大きなポーチ



✿MARI様·BOX✿ハンドメイド ピルケース

★片面パネル a-1 1050円

イマン マリカbook③



《確認用♡》アンコちゃん miniminiチャーム❤︎ AN33

サイズ

ご確認用❣️

縦 約17㎝

ヘンリーグラス(Aurumu Elemence)ペットボトルカバー/ショルダー紐

横 約16.5㎝

オーダー受付 パネル シーズー② フラットポーチ ミニトートバック



Dr.Martin、ドクターマーチン オックスフォードシューズ 1461

素人のハンドメイドにつき、 ズレ、歪みなどご理解頂ける方の ご購入、よろしくお願い致します。

しるく様専用♡オーダーページ



オーダーページ パネル フラワー猫 6/19

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

q)ミナペルホネン☆ハンドメイド 日傘(sora check)

オーダー、受付しております。

【Guess様専用】キャンディε○З モチーフ



新品未使用✨ ティファニー キャットストリート トートバッグ

●フラットポーチ

手編み タバコケース(フクロウ様専用ページ)

★片面パネル 1050円

さくら様専用!54.在庫整理!ハンドメイド*ポーチ5点セット

★両面パネル 1300円

おまけ付 ズートピア サングラス ネクタイ ニック ジュディ



ヨージヤマモト×ニューエラ コーチジャケット XL

オプション

Dr.Martensドクターマーチン オックスフォードシューズ 1461

片側Dカン 50円

THE NORTH FACE ザ コーチジャケットXLサイズNP22030 …

両側Dカン 100円

リナ様 オーダーページ 片面パネル フラットポーチ



ノースフェイスダウン ジャケット

●ミニトートバック

ばいう様専用 オーダー ラミネートWファスナーポーチ Wカードポケット

★片面パネル 1200円

羊毛フェルト ハンドメイド ☆ペリロコ様専用☆

★両面パネル 1450円

オーダー受付 パネル チワワ フラットポーチ ミニトートバック



LO UIS VU IT T ON

オプション

ハンドメイド コヤンイサムチョン マチ付きポーチ

内ポケット 100円

*Peko*さま おまとめページ

マグネットボタン 100円

【専用】ももまるさま

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

カーサデガトスのオーダーページ&生地一覧へ*



よっしーさま*オーダー品になります

製作一覧は、こちらから検索できます。

hikari様専用♪本革薔薇トートバッグ♪

⬇️⬇️⬇️⬇️

②うな様☘専用ページ

#Kaoパネル製作

グラニースクエアビスチェ デイジーモチーフベスト デイジーモチーフマフラー



Blue薔薇様お取り置きのお品です。



可愛い女の子 確認用



リクエスト、オーダーページ⑨



トリーバーチ 花柄 赤

#トートバッグ #ミニトートバッグ ハンドメイド #ランチバッグ #お散歩トートバック #パネル生地 #レア生地 #猫#帆布トート#フラットポーチ#トイプードル#犬#ダックス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

パネル ポメラニアン a-1●片面パネル フラットポーチ ★片面パネル a-1 1050円サイズ 縦 約17㎝横 約16.5㎝ 素人のハンドメイドにつき、 ズレ、歪みなどご理解頂ける方の ご購入、よろしくお願い致します。*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~オーダー、受付しております。●フラットポーチ★片面パネル 1050円★両面パネル 1300円オプション片側Dカン 50円両側Dカン 100円●ミニトートバック★片面パネル 1200円★両面パネル 1450円オプション内ポケット 100円マグネットボタン 100円*~*~*~*~*~*~*~*~*~*製作一覧は、こちらから検索できます。⬇️⬇️⬇️⬇️#Kaoパネル製作#トートバッグ #ミニトートバッグ ハンドメイド #ランチバッグ #お散歩トートバック #パネル生地 #レア生地 #猫#帆布トート#フラットポーチ#トイプードル#犬#ダックス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

おじゃる丸様専用ページ✿6/14完成 ひろりん様確認用✿手帳型スマホケース✿ミナペルホネンRayBanサングラスウェイファーラーRB2140F 901/6452調光レンズオパール毛糸で編んだブルー系のワンピースを着たくまさんハンドメイドマスク/✧不織布マスクカバー☆ラズベリー〈ストーンにバーミリオン〉マルチケース 母子手帳ケース 家計簿 管理ケース コヤンイサムチョンハンドメイドマスク A18 チュールレースオーダーページ パネル 犬柄 5/22 トイプー ポメRayBan サングラス RB2140F 901/6452コラントッテ TAOネックレス AURA プレミアムゴールド LL