ロンドン発のブランド KTZ

2013 SS コレクションの

レザーロングスニーカーです。

サイズ:42(27cm相当)

カラー:ブラック

定価:12万程

箱も付いています。

通常モデルのスーパーハイカットバージョンなので、

かなり激レアアイテムになります。

(最後の写真が通常モデルです)

スキニーパンツを

ブーツインしてもカッコいいですが、

ソックスニーカーのようにサルエルパンツや

ハーフパンツと合わせても相性抜群でした!

外からは見えないですが、

左右とも、中のレザーが

剥がれてしまっております。

商品自体は丁寧に扱ってまいりましたが、

擦れやすい内側はどうしても

剥れてしまうものらしいです…

革王で修正しているので、

履くぶんには問題ありませんが、

今では完売で、既に作られていない

モデルですので、

それでもいいという方のみ

ご検討いただけたら幸いです。

KTZ、ケーティーゼット、KOKON TO ZAI、ココントーザイ、スニーカー、ブーツ

おすすめ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ケーティーゼット 商品の状態 傷や汚れあり

