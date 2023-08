最安 11 by Boris Bidjan Saberi tejana Jacket Gジャン/デニムジャケット

11 by Boris Bidjan Saberi(ボリスビジャンサベリ)のコーティングデニムジャケットです。

本ラインから出ている Tejanaとかなり似たジャケットです。

デニムにコーティング加工が施され、それをさらにダメージ加工したような風合いがありとてもかっこいいです。

裏地側にはボリスの他のジャケットにもあるように、ゴムテープが縫い付けられており、肩からジャケットを背負うことができます。

割と薄めの生地なのでこれからの季節や冬にインナーに着たりしてもいいと思います。

サイズはタグがないので正式にはわかりかねますが、おそらくMだったと思います。

173cm筋肉質がきて、タイトフィットでした。

状態は購入してから1シーズンはよく着ていて、残りはクローゼットにしまったままですので、いいかと思います。

何か質問などございましたらお気軽にお申し付けください。

値下げには極力応えたいと思いますが、余りにも節度のない値下げをする方はブロックします。

他にも柄物や夏に羽織るようなジャケットを出品していますので、気になる方ぜひご覧ください!

エムエエークロス. Isaac sellam. Incarnation. Backlash. Leon Emanuel blanck. Devoa. Julius. Thom krom. The viridi anne. Hannibal. Rick Owens. Marc le bihan. Reo ma. Carol Christian poell. Boris Bidjan Saberi. Ziggy Chen. Paul Harnden. Aleksandr manamis. by walid. John Alexander Skelton. Jan Jan Van Essch

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボリスビジャンサベリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

