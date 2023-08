イッセイミヤケの長袖シャツ 起毛 シャツジャケット

●サイズ表記は3

●日本製

●コットン100%

㈱イッセイミヤケ

着用感あり 薄い汚れあり 美品ではない。

身幅 約60センチ

着丈 約77センチ襟元より

肩幅 約49センチ

袖丈 約61センチ

カラー...ブルー

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地

素材...コットン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 やや傷や汚れあり

