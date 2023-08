⚠️即購入OK、値引き交渉NG⚠️

⚠️プロフィールご一読お願い致します⚠️

サイズアウトの為出品致します。

ラグスポウェアとして、街にスポーツに大活躍します。

綺麗に使用しておりましたが、古着にご理解ある方のご購入お願い致します。

【雑誌LEON掲載】

適度なハリと淡い光沢感のあるポンチ生地が、スポーティながらラグジュアリーな印象を湛えたジャージーフードパーカ。

身体に添うようにシェイプを効かせた細身シルエットながら、4方向に伸びる4WAYストレッチ素材を使用しているので、着心地はルームウェア級のリラクシングな仕上がりです◎

ディテールの注目ポイントは、レイヤード風にデザインされた裾部と、マット素材の止水テープ&ブランドオリジナルの引き手を使用した逆開ファスナー、またワンポイントで配された折り鶴のブランドアイコンが目を引く仕上がりです◎

パンツは膝下をキュッとタイトにした細身シルエットですが、ウエスト部はドローコード調整可能なゴム仕様に加え、裾口もファスナー開閉できるので、履き心地はルームウェア級のリラクシングな仕上がりです。

■フード

サイズ:M

身幅49cm 着丈72cm ゆき86cm

カラー:ネイビー

素材:ナイロン88% ポリウレタン12%

■パンツ

サイズ:S

ウエスト74cm 股上31.5cm 股下70cm

もも周り29cm すそ周り11.5cm

素材:ナイロン88% ポリウレタン12%

#akm

#1piu1uguale3

#junhashimoto

#wjk

#セットアップ

#ラグスポ

⚠️即購入OK、値引き交渉NG⚠️⚠️プロフィールご一読お願い致します⚠️サイズアウトの為出品致します。ラグスポウェアとして、街にスポーツに大活躍します。綺麗に使用しておりましたが、古着にご理解ある方のご購入お願い致します。【雑誌LEON掲載】適度なハリと淡い光沢感のあるポンチ生地が、スポーティながらラグジュアリーな印象を湛えたジャージーフードパーカ。身体に添うようにシェイプを効かせた細身シルエットながら、4方向に伸びる4WAYストレッチ素材を使用しているので、着心地はルームウェア級のリラクシングな仕上がりです◎ディテールの注目ポイントは、レイヤード風にデザインされた裾部と、マット素材の止水テープ&ブランドオリジナルの引き手を使用した逆開ファスナー、またワンポイントで配された折り鶴のブランドアイコンが目を引く仕上がりです◎パンツは膝下をキュッとタイトにした細身シルエットですが、ウエスト部はドローコード調整可能なゴム仕様に加え、裾口もファスナー開閉できるので、履き心地はルームウェア級のリラクシングな仕上がりです。■フードサイズ:M身幅49cm 着丈72cm ゆき86cmカラー:ネイビー素材:ナイロン88% ポリウレタン12%■パンツサイズ:Sウエスト74cm 股上31.5cm 股下70cmもも周り29cm すそ周り11.5cm素材:ナイロン88% ポリウレタン12%#akm#1piu1uguale3#junhashimoto#wjk#セットアップ#ラグスポ

