最も優遇 【匿名配送・コンプ】TWICE『Hare Hare』初回限定盤B封入トレカ K-POP/アジア

【匿名配送】【10種コンプセット】【初回限定盤B】TWICEの日本10枚目のシングル『Hare Hare』の初回限定盤Bに封入されているトレカ全10種コンプリートセット!!!バラ売りは、メンバーにより可(要相談)折れ対策+濡れ対策で梱包匿名配送即購入可1枚ずつスリーブに入れて保管しておりますが初期傷、折れなどの可能性をご了承いただける方のみ。ナヨン ジョンヨン モモ サナ ジヒョミナ ダヒョン チェヨン ツウィTWICE Hare Hare トレカB「Hare Hare」TWICE定価: ¥ 1727#TWICE #CD・DVD

