MAISON MARGIELA オーバークルーネックTシャツ 48 ブラック 19SS

型番:S50GC0548

SIZE:48

肩幅:60.5cm

身幅:65cm

袖丈:27.5cm

着丈:77cm

※サイトの採寸引用

全体的にヴィンテージのような、色落ちがございます。

シミも少しございます。

中古品になりますので、ご了承くださいませ。

カラー...ブラック

袖丈...半袖

柄・デザイン...無地

ネック...クルーネック

季節感...夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

