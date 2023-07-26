驚きの価格が実現！ blurhms ブラームス Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

23 SS 2023.3.11発売

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【カラー】

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【シルエット・サイズ】

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４（L〜XL相当）

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ゆとりのあるオーバーサイズシルエット

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着丈71 身幅67 肩幅53 袖丈27.5

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【デザイン】

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・大番手の糸を適正よりハイゲージで編んだ天竺を使用したプリントTEEシャツ

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・プリント後に何度も洗い、ソフトで着心地の良い風合いに仕上げている

【定価￥50,000程度】Maison Margiela インベーダーロゴ

・インナーでも一枚でもしっかりとした存在感のある一着

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【即完売モデル】オフホワイト☆クロスアロー ビッグロゴ最高デザイン半袖Tシャツ

【素材】

国内正規 19SS Heron Preston ヘロンプレストン Tシャツ

・肌触りの良いソフトタッチなコットン天竺生地

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カラー···ブラック

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袖丈···半袖

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

ルトロワ ボーダーシャツ サイズXS

季節感···春、夏、秋

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ブラームス 商品の状態 新品、未使用

23 SS 2023.3.11発売blurhms ROOTSTOCK ARMEE Print Tee BIGブラームス アーミー プリント Tシャツ【カラー】インク ブラック BLACKホワイト リフレクター【シルエット・サイズ】４（L〜XL相当）ゆとりのあるオーバーサイズシルエット着丈71 身幅67 肩幅53 袖丈27.5【デザイン】・大番手の糸を適正よりハイゲージで編んだ天竺を使用したプリントTEEシャツ ・プリント後に何度も洗い、ソフトで着心地の良い風合いに仕上げている ・インナーでも一枚でもしっかりとした存在感のある一着 【素材】・肌触りの良いソフトタッチなコットン天竺生地 カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋グラフペーパー #グラフペーパー #graphpaper graphpaper#auralee #aton #teatora #comoli #コモリ#stein #シュタイン#reproduction of found #teatora#kolor #auralee #comoli #sacai #unused #porterclassic #isseymiyake #commedesgarcons #yohjiyamamoto fresh service 1LDK YAECA 等がお好きな方

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ブラームス 商品の状態 新品、未使用

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