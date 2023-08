【商品内容】

収録曲

~オープニング~

恋のフーガ

恋のバカンス

ヴァケーション

ロコモーション

キッズは目にして

この世の果てまで

ボーイハント

ふりむかないで

大人になりたい

~インタビュー~

スターダスト

全10曲 / 約32分

【商品状態】

帯のタイトル部分に色褪せがありますが、ディスク、ケースともに目立つ傷、汚れ等ない美品です。

中古品につき多少の擦れ等はご了承下さい。

出品にあたり再生確認済みです。

【発送方法】

OPP袋で梱包し、プチプチ封筒に入れてネコポスでの発送になります。

#KENTO'S

#ケントス

#ケントスCD

#名古屋ケントス

#オールディーズ

#ロックンロール

#ロカビリー

#フィフティーズ

#50s

#~OLDIES BUT GOODIES" from NAGOYA KENTO'S~gemiII with REVELS LIVE SHOW~

#アメリカングラフィティ

#矢沢永吉

#キャロル

#クールス

#マックショウ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

