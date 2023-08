マウンテンパーカーのダウンジャケットです。

内にダウンライナー付きで取り外しが可能です。※写真5枚目参照

その為、冬・春どちらにも使用できますのでおすすめです!

サイズ感も中に着れるゆったりなのでおしゃれを楽しめます♪

【ブランド名】

ELVIRA(エルビラ)

【カラー】

RED 赤 レッド

【商品状態】

数回使用ですが、ほぼ使っていません。その為とても状態はいいです。

※中古品のため、神経質な方はお控え下さい。

【サイズ】

M

【生地】

写真10枚目参照

ダウンライナー:本体 ナイロン100%、詰物 ダウン90%・フェザー10%

マウンテンパーカー:表地 100%、裏地 100%

※送料の関係で発送する際には

コンパクトに畳ませて頂きます事

ご了承お願いします

古物商の許可書を取得しております。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エルビラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

