カラー···グレー袖丈···長袖襟···ノーカラー季節感···春、夏、秋、冬大人気のHOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE のセットアップです。【カーディガン】色:ライトグレー(11)メーカーサイズサイズ:2着丈約65cm身幅約53cm裄丈約79cm【パンツ】 BASIC ストレート色:ライトグレー(11)メーカーサイズサイズ:1ウエスト:70cm総丈:95cm股下:67cmベルトループ有(ドローコード無)172センチ、60キロ、標準体型で少しオーバー気味で着ていました。状態を写真でご確認の上、中古品であることをご理解頂ける方のみご購入ください。お値下げは気が向いたらしますのでご希望の金額に合えばご購入ください。AURALEE オーラリーSTUDIOUS ステュディオスkolor カラーLAD MUSICIAN ラッドミュージシャンCOMME des GARCONS コム・デ・ギャルソンneon sigh ネオンサインメンズSUNSEA サンシーUNUSED アンユーズドURU uru ウルYOKE ヨークSTEIN stein シュタインNEON SIGN ネオンサインESSAY エッセイSULVAM サルバムCOMOLI コモリDAIRIKU ダイリクdoublet ダブレット yukihashimoto ユウキハシモトbeauty&youthMaison Margiela メゾンマルジェラ好きな方におすすめです#hommeplisse#HOMMEPLISSÉ#ISSEYMIYAKE#オムプリッセ#イッセイミヤケお気軽にコメント、質問等お願いします。

