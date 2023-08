【ブランド/メーカー】

TOD'S トッズ

【カテゴリ】バッグ

【色】 ホワイト

【サイズ詳細】

縦:約15cm、横:約35cm、マチ:約12cm

持ち手:約33cm

外側ポケット×1、内側ポケット×2

【素材】 レザー

【状態】 USED

【付属品】保存袋

【コメント】

持ち手軽微なコバ割れあり。

軽微なシミあり

軽微な型崩れあり。

全体的に軽微な傷角スレあり。

☆ 写真で判断してください

【商品入手先】

大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店

鑑定済みの確実な正規品(本物)です

※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。

商品の情報 ブランド トッズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

