予約販売 BLADE STORM ストームブレード 6'3ft サーフィン

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

PINK/GREEN STORMBLADE (ストームブレード)◆6'3 SQUASH TAIL浮力がありますので、小波のセカンドボードとして使用しておりました。フィン付きでリーシュコードは付属しません。ワックスは使用しておりません。基本お手渡しのみでお願い致します。千葉県柏市または、予定が合えば大洗のポイントでも可能です。シーズンになりましたら値上げさせて頂く予定です。ハイクラスのEPSコア/完全なテンプレート/4mmのEBS型押しバリアスキンのデッキ/3本のストリンガー/HDPE(高密度のポリエチレン)/高度なインパクトボトム/4.5インチのボルトスルー・スロットボックスのフィンセット3つ/ボルトスルー・リーシュプラグ【LENGTH】6'3" (1918mm)【WIDTH】21.25 (568mm)【THICKNESS】3.14(80mm)【VOLUME】54.7ltrsスポンジボードソフトボードコストコボードキャッチサーフアルメリックビーチアクセスミックファニングクライム

