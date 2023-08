最新な 斬　全巻セット　杉田　尚 少年漫画

斬 全巻セット

斬 全巻セット週刊少年ジャンプ黄金期を駆け抜けた伝説の打ち切り作品全巻 初版です。打ち切りにはなりましたが再度その世界観に感銘を受けなぜ打ち切りになったか。を分析されるまでになった作品です。〜あらすじ〜刀狩りがなかった世界線現代でも腰に刀を携えており真剣勝負は当たり前。気弱な主人公は父の形見である切れ味が無く、破壊に特化した扱いにくい玄人用の刀を持っておりもう一つの強い人格を駆使して戦う。もう、伸び代しかない設定です。遊戯王、BLEACH、鬼滅、銀魂などなどの要素を合わせつつ刀、学園ものといったヒット要素も兼ね備えております。新品は売っておらず再販もしません。どこに行っても売ってないです。探してみてください。ありませんよ。故にとてもレアです。このお値段でもお安いと思いますがジャンプ関係者なら即買いする可能性があります。私はそれに怯えております。「斬 1」杉田 尚定価: -#杉田尚 #杉田_尚 #本 #コミック/コミック「斬 2」杉田 尚定価: -#杉田尚 #杉田_尚 #本 #コミック/コミック

