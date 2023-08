うのにもお得な me イッセイミヤケ カリフラワーレースワンピース 日本製 チュニック ひざ丈ワンピース

*◌¨̮͚ *.゜ご覧いただきまして

【お値下げ中】Chocolate Rosette JSK+ブローチ

ありがとうございます*◌¨̮͚ *.゜

【新品・未使用】ドレープ リネン Dress



ピンクハウス 黒のタブリエ



極美品 レッドヴァレンティノ 刺繍 ニット ワンピース ブラック 洗濯可



ケイトスペード デニムワンピース

◯ISSEY MIYAKE me イッセイミヤケ ミー

レオナール Leonard ワンピース

カリフラワー レース チュニック ワンピース

アンジェリックプリティ 夢みるマカロン ブラック【匿名配送】

Aライン フレア スカート 左右ポケット2箇所お洗濯できる

angelic pretty クラシック鳥かごジャンパースカート サックス



【美品】DIANEvonFURSTENBERG リボンタイワンピース 総柄 4

コットン素材の着心地の良さと伸縮性のある凸凹とした素材感が特徴的なme by ISSEY MIYAKEのカリフラワーワンピースです。

マルケスアルメイダmarques almeida シャツ紫ワンピース ギャザー

胸元からスカートの中央にはたっぷりとふんわりレースが施されていてとても可愛いいです。

苺ジャンパースカート サックス JSK



超希少 エルメス 膝丈ワンピース ベルト ロング フレア イエロー



DvF ダイアンフォンファステンバーグ ラップドレス シルク100% 大人シック



ジェーンマープル ワンピース

◯カラー ホワイト

fu-ai チュニック



エムズグレーシーのセットアップ

*お色味は撮影環境やお使いの端末によって現物の色味が異なる場合がございます。

Burberry Bluelabel 【美品】膝丈ワンピース Mサイズ



新品未使用 アデュートリステスADIEU TRISTESSE ワンピース 日本製



人気品☆美品☆エムズグレイシー カメリア ウール ロング ワンピース 刺繍 黒



バーバリーブルーレーベル ワンピース 38 リボン



大きいサイズクイーンズコートビアッジョブルー5、15号デニム✖️ツイードワンピース

◯表記サイズ なし

シークレットハニー ディズニー クラリス チップ デール ワンピース

平置き採寸

Allure Tweed Midi Dress(M)

肩幅 約38cm

GRACE CONTINETAL⭐️リゾートワンピース

身幅 約40cm

FENDI フェンディ ズッカ ワンピース 38サイズ

着丈 約93cm

【良品】EMILIO PUCCI プッチ柄ワンピース ベルスリーブ 長袖 M

*素人採寸のため若干の誤差はご了承ください。

【美品・最高級】マックスマーラ 白タグ レースワンピース インナーセット 38



tweed balloon dress / yokochan



ブルーレーベルクレストブリッジ 原宿本店限定ワンピース ベージュ 36サイズ



FOXEY NEWYORK 38 ミリーワンピース

◯素材

BURBERRY BLUE LABEL バーバリー ワンピース ブルー 38

綿99%

Chloe クロエひざ丈ワンピース

ポリウレタン1%

夏特価 SOIR MARIKO KOHGA ワンピースドレス40

部分使い 綿72%

高級 ヴァレンティノ イタリア製 Aライン ワンピース 上品 グレージュ 4

ナイロン28%

PINA sweet collection ワンピース



たみ様専用美品 BURBERRY バーバリー ブルーレーベル ノバ ワンピース



MARELLA グラデーションカラーレーヨン・ウールワンピース 38



【sea】Ginger Dress sea_新品seanewyork_ワンピース

◯状態

bebe ベベ ビビ ワンピース

お写真4枚目、右ポケット付近に1mmないくらいのシミがございます。

【TOCCA】花柄ワンピース 00サイズ

その他、目立った傷や汚れ等なく全体的に綺麗だと思います。まだまだ可愛く着用いただけるお品となっております。

【レア】TED BAKER ワンピース 花柄 ネイビー ストレッチ サイズ1

状態は個人の主観となりますのでお写真にてご確認頂けると幸いです。

BAND OF OUTSIDERS バンドオブアウトサイダーズ ワンピース

used品であることをご理解いただきご購入お願い致します*◌¨̮͚ *.゜

本日限定❤️カタログ掲載❤️エムズグレイシー❤️カメリア ワンピース 36 ピンク



【美品】FOXEY NEW YORK 膝丈ワンピース ネイビー 半袖 ロゴ入り

*撮影に使用した小物類は販売品ではございません。

DVFダイアン フォン ファスティンバーグ ワンピース 新品 US2



Rene ルネ 美品 ツイード ワンピース



マリメッコ シャツワンピース タグ付き



極美品!ルネ軽快リボンワンピース 36 foxeyフォクシー

◯発送について

★新品★バーバリーブルーレーベル*長袖*ワンピース*チュニック*38/M

ご購入後1〜2日以内に発送させていただきます。

MARIHA ノースリーブワンピース、ドレス

千葉と埼玉を行き来しております都合上遅れてしまう場合がございます。

極美品 フォクシー ブティック ロング ニット ワンピース

遅れてしまう場合はお取引きメッセージにてご連絡させて頂きますのでよろしくお願い致します*◌¨̮͚ *.゜

サチコ様 インポートロッサ ワンピース

できるだけコンパクトに畳んでの発送になります。丁寧な梱包を心がけておりますが畳みジワはご容赦ください。

RENE 2022 白襟ワンピース

ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便状況により変更させて頂く場合がございます。

alxanderwang タンクワンピース



フォクシー Tiered 定価13万 ティアードドレス ウールジョーゼット 春夏



美品 フォクシーニューヨーク フロントジップワンピース 40

✼••┈┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈┈••✼

ジェーンマープル◆ワンピース◆jane marple◆シュガーロゴ◆sugar



ブルーレーベル、赤チェックワンピース

柄・デザイン···レース

ルーニィ 新品未使用 オケージョンドレスノースリーブワンピース 膝下 黒 パール

袖丈···袖なし

バーバリー Burberry ノバーチェック 麻 ワンピース三陽商会

季節感···春、夏

REJINA PYO レジーナ ピョウ バルーンスリーブワンピース ホワイト

no63

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミーバイイッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

*◌¨̮͚ *.゜ご覧いただきまして ありがとうございます*◌¨̮͚ *.゜◯ISSEY MIYAKE me イッセイミヤケ ミーカリフラワー レース チュニック ワンピースAライン フレア スカート 左右ポケット2箇所お洗濯できるコットン素材の着心地の良さと伸縮性のある凸凹とした素材感が特徴的なme by ISSEY MIYAKEのカリフラワーワンピースです。胸元からスカートの中央にはたっぷりとふんわりレースが施されていてとても可愛いいです。◯カラー ホワイト*お色味は撮影環境やお使いの端末によって現物の色味が異なる場合がございます。◯表記サイズ なし平置き採寸肩幅 約38cm身幅 約40cm着丈 約93cm*素人採寸のため若干の誤差はご了承ください。◯素材綿99%ポリウレタン1%部分使い 綿72% ナイロン28%◯状態お写真4枚目、右ポケット付近に1mmないくらいのシミがございます。その他、目立った傷や汚れ等なく全体的に綺麗だと思います。まだまだ可愛く着用いただけるお品となっております。状態は個人の主観となりますのでお写真にてご確認頂けると幸いです。used品であることをご理解いただきご購入お願い致します*◌¨̮͚ *.゜*撮影に使用した小物類は販売品ではございません。◯発送についてご購入後1〜2日以内に発送させていただきます。千葉と埼玉を行き来しております都合上遅れてしまう場合がございます。遅れてしまう場合はお取引きメッセージにてご連絡させて頂きますのでよろしくお願い致します*◌¨̮͚ *.゜できるだけコンパクトに畳んでの発送になります。丁寧な梱包を心がけておりますが畳みジワはご容赦ください。ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便状況により変更させて頂く場合がございます。✼••┈┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈┈••✼柄・デザイン···レース袖丈···袖なし季節感···春、夏no63

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミーバイイッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【Rene】美品*ひざ丈ワンピース リボンブローチ 半袖 セレモニー 36ヴィヴィアンタム VIVIENNE TAM お花レース刺繍 ドレス ワンピースbaby the stars shine bright ワンピース ベイビー♡美品♡フォクシー マミーズエアリーワンピース昭和レトロ大きなドット柄ロングワンピースオープンカラー透け素材ブラック古着c美品 希少 HYSTERIC GLAMOUR ワンピース ピクチャー 送料無料【新品未使用】YOKO CHAN Vネックバルーンワンピース【新品タグ付】エポカ EPOCA レースワンピース[美品]日本製kayme カシュクールワンピース 9号 ブルー新品 未使用 大きいサイズ42 スーパービューティー 花柄ロングワンピース