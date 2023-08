新品本物 eYe アイジュンヤワタナベ JUNYA Wネーム　ジャケット WATANABE カバーオール

eye JUNYA WATANABE MAN × carhartt

サイズ:XS

実寸:肩幅:約40.5cm 身幅:約51cm 袖丈:約60cm 着丈:約70cm

※多少の誤差はお許しください※

定価:¥70,200

カラー:ブラック

素材:表地 裏地 綿100% 皮革部分 牛革

状態:数回着用。薄汚れ、多少使用感あります。

カーハートのカバーオールを解体再構築したアイ ジュンヤ ワタナベ マンのカスタマイズカバーオールジャケットです。

ヨーク部分の迷彩柄、袖の異素材の切替、胸ポケット、エルボーパッチ、バッグ上部部分にレザーを使用していたりと、ジュンヤワタナベマンらしい細部まで大変手の込んだデザインの一着です。

とても綺麗なシルエットでどんなスタイルにも合わせやすいと思います 。

畳んで発送いたします。

お値下げ不可。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド アイコムデギャルソンジュンヤワタナベマン 商品の状態 やや傷や汚れあり

eye JUNYA WATANABE MAN × carharttアイジュンヤワタナベ × カーハートカスタマイズカバーオールジャケットサイズ:XS実寸:肩幅:約40.5cm 身幅:約51cm 袖丈:約60cm 着丈:約70cm※多少の誤差はお許しください※定価:¥70,200カラー:ブラック素材:表地 裏地 綿100% 皮革部分 牛革状態:数回着用。薄汚れ、多少使用感あります。カーハートのカバーオールを解体再構築したアイ ジュンヤ ワタナベ マンのカスタマイズカバーオールジャケットです。ヨーク部分の迷彩柄、袖の異素材の切替、胸ポケット、エルボーパッチ、バッグ上部部分にレザーを使用していたりと、ジュンヤワタナベマンらしい細部まで大変手の込んだデザインの一着です。とても綺麗なシルエットでどんなスタイルにも合わせやすいと思います 。畳んで発送いたします。お値下げ不可。supreme ロンハーマンMONCLERjordan マルジェラブルガリ BVLGARIルイヴィトン louisvuitton藤原ヒロシ HiroshiFujiwaraフラグメント FRAGMENT フラグメントデザイン FRGMTSOPHNET SOPHソフ ソフネット COMMEdesGARCONS CDGMoncler supreme wtapsDENIMBY VANQUISHretaw visvim goodenough グッドイナフ nocoffee THECONVENI undercover Neighborhood モンクレール monclersequel シークエルramidus ラミダスporter ポーターnorthface ノースフェイスバルトロヒマラヤヌプシ

