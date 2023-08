ご覧頂きありがとうございます。

adidas×Kawasaki コラボスニーカー第2弾

NIKE AIR JORDAN1 RETRO HI OGです。

【海外限定】希少コンバース ワンスター スエード オックス ショアラインブルー

スニダンで購入した正規品です。国内は未発売のため、黒タグはございません。

NIKE SB DUNK supreme red cement 27.5

ジュエルウイングマークとシルバースウッシュが特徴で、かっこいいです。

27.5cm アクアリフト ナイキ スニーカー サンダル エアリフト たび

相場に応じてお値段は変更させて頂きます。

Nike Dunk High "Championship White"

お値下げ希望の方は、ご希望金額をコメント欄にご提示ください。常識の範囲内でお願いします。

未使用 UA Newbalance ニューバランス 876 28cm 別注モデル

KIXSIXのワックスシューレースのオリーブ160cmを装着しました。写真7枚目がKIXSIX、8枚目が純正です。KIXSIXいらない方は1000円引きさせて頂きます。

NIKE AIR FORCE 1 LOW AMBUSH 黒 28.0cm

お互いに気持ちの良いお取引きをお願いします。

STUSSY × NIKE AIRHUARACHE "DARK OLIVE"26

他にもナイキのスニーカーを出品しております。

NIKEエアージョウダン1

よろしければご覧ください。

NIKE DUNK HI SE ファーストユース 28cm DH0960-600

よろしくお願いします。

New Balance M992GG



新品未使用 人気モデル...converse ct70(チャックテイラー)

NIKE

NIKUさん専用 NIKE ナイキ コルテッツ ケンドリック ラマー 28cm

nike

28cm 新品 メゾンマルジェラ リーボック ポンプフューリー スニーカー 白

ナイキ

Supreme Nike®︎ Air Force1 Low シュプリーム ナイキ

SB

UGG レア 限定 スニーカー ダッドスニーカー 厚底シューズ

sb

ニューバランス2002RDF ネイビー

DUNK

1999年製 NIKE DUNK HIGH LE IOWA アイオワ 黒黄

dunk

NIKE FREE RUN TRAIL

LOW

NIKE AIR MAX 95 White Black

low

アシックス安全靴 限定カラー 28cm

jordan

ナイキ ダンクロー バイユー NIKE DUNK low by you 29cm

JORDAN

【26cm】NIKE DUNK HIGH CHAMPIONSHIP NAVY

AJ1

ニューバランス 990v2 メイド イン ユーエスエー グレー

aj1

sacai × NIKE CORTEZ サカイ × ナイキ コルテッツ 28.5

ゴージグリーン

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。NIKE AIR JORDAN1 RETRO HI OGです。スニダンで購入した正規品です。国内は未発売のため、黒タグはございません。ジュエルウイングマークとシルバースウッシュが特徴で、かっこいいです。相場に応じてお値段は変更させて頂きます。お値下げ希望の方は、ご希望金額をコメント欄にご提示ください。常識の範囲内でお願いします。KIXSIXのワックスシューレースのオリーブ160cmを装着しました。写真7枚目がKIXSIX、8枚目が純正です。KIXSIXいらない方は1000円引きさせて頂きます。お互いに気持ちの良いお取引きをお願いします。他にもナイキのスニーカーを出品しております。よろしければご覧ください。よろしくお願いします。NIKEnikeナイキSBsbDUNKdunkLOWlowjordanJORDANAJ1aj1ゴージグリーン

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

Nike Air Jordan 1 Low OG UNC CZ0775-104NIKE AIR FORCE 1/1 "CUSTOM UPTOWN"トラヴィス スコット 26.5センチ Travis Scott.NB ニューバランス 990V1 GG1 スニーカーナイキ エアマックス90 新品未使用美品 REEBOC INSTAPUNP FURY BOOST BLACKバーバリー スニーカー メンズ 28センチビリー・アイリッシュ × ナイキ エアフォース1 新品