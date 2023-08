今年も話題の ♡dazzlin♡鈴木愛理♡バルーンボリューミーロングワンピース ロングワンピース

★プロフィール、商品説明を必ずお読み下さい★

Kitta Jester Pants サロペット



プロフィール(名前部分)に記載している

発送お休みの日程以外は

基本翌日に配送しております♩

即日配送を承れる場合がございますので

お急ぎの方はご相談くださいませ⭐︎

♡dazzlin♡

【鈴木愛理コラボ】

バルーンボリューミーロングワンピース

定価:13,200円(税込)

カラー:アイボリー

サイズ:S

〜〜〜

オンラインでは初販も予約も終了完売していたため

4/12から東京と大阪の2店舗のみで

限定販売されたものを購入しました。

袋に入った在庫をいただき

開封もしていない新品未使用です。

似たようなワンピースを購入してしまったので

綺麗なうちにお探しの方にお譲りできればと思います。

新品ですが一度人の手に渡った商品のため神経質な方はご遠慮ください。

また、定価に送料手数料を上乗せしたのみの金額で設定しているため、おまとめ買い以外のお値下げ交渉はご遠慮くださいませ。

よろしくお願いいたします(*^^*)

❋ dazzlin ダズリン 鈴木愛理 deicy デイシー ワンピース パフスリーブ ティアード マキシワンピース アイボリー フリル リランドチュール スナイデル herlipto Maison de FLEUR HONEY MI HONEY ハニーミーハニー リリーブラウン マーキュリーデュオ ジルスチュアート ❋

カラー···ホワイト

柄・デザイン···無地

袖丈···半袖

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダズリン 商品の状態 新品、未使用

