Nikon (ニコン) NIKKOR Z 24-200mm F4-6.3 VR です。

CONTAX Carl Zeiss Planar85mm F1.4T* AE(G

Zマウントの万能レンズで、今までの便利ズームとは異次元の写りをします。旅行のお供にいかがでしょうか。

AF-S DX MICRO NIKKOR 40mm f2.8G USED 美品

(メルカリのシステム上でZマウントが選択できなかったためFマウントを選択しましたが、実際はZマウントです。)

美品★ キャノン New FD 85mmF1.2 BT-72フード付 #9099



■広角 単焦点 Nikon AF-S NIKKOR 20mm F1.8 G ED

2021年12月に東京有楽町のビックカメラにて購入。

Canon 単焦点広角レンズ EF-M22mm F2 STM ミラーレス

2回ほど外に持ち出しただけですが、NIKKOR Z 24-120mm f/4 S への乗り換えのために出品いたします。

Nikon Ai Nikkor 35mm F2

箱、クロス、説明書、フロントキャップ、リアキャップ、花形フードが付属します。

ZEISS Batis 2/25 25mm f2 FE SONY マウント 中古



FUJINON GF LENS 63mm F2.8 R WR レンズ カメラ

・高い解像力を備え、質量約570gの小型・軽量な高倍率ズームレンズ。広角24mmから望遠200mmまでの8.3倍高倍率望遠ズームを実現。

13676動作保証付 Canon EF 400mm F2.8 L IS キヤノン

・「STM(ステッピングモーター)」および「コントロールリング」の採用により、静音性や操作性に配慮し、快適な動画撮影ができる。

値引き不可 シグマ30F1.4 DC DN/CM xマウント

・ゴースト、フレアを効果的に抑える独自の反射防止コーティング「アルネオコート」に加え、ED非球面レンズを採用し、解像感の高いクリアな画像が特徴。

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Nikon (ニコン) NIKKOR Z 24-200mm F4-6.3 VR です。Zマウントの万能レンズで、今までの便利ズームとは異次元の写りをします。旅行のお供にいかがでしょうか。(メルカリのシステム上でZマウントが選択できなかったためFマウントを選択しましたが、実際はZマウントです。)2021年12月に東京有楽町のビックカメラにて購入。2回ほど外に持ち出しただけですが、NIKKOR Z 24-120mm f/4 S への乗り換えのために出品いたします。箱、クロス、説明書、フロントキャップ、リアキャップ、花形フードが付属します。・高い解像力を備え、質量約570gの小型・軽量な高倍率ズームレンズ。広角24mmから望遠200mmまでの8.3倍高倍率望遠ズームを実現。・「STM(ステッピングモーター)」および「コントロールリング」の採用により、静音性や操作性に配慮し、快適な動画撮影ができる。・ゴースト、フレアを効果的に抑える独自の反射防止コーティング「アルネオコート」に加え、ED非球面レンズを採用し、解像感の高いクリアな画像が特徴。

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TTArtisan 35mm f/1.4 ASPH ライカM用 シルバーcanon EF 50mm F1.8 STM 単焦点レンズ d75Nikon ニコン AF-S DX 35mm F1.8G30mm F1.4 DC DN [キヤノンM用]NIKKOR Z 40mm f/2Zeiss CP2 35mm T1.5 シネマレンズ a7siii/シネマカメラ