≪MGM MIRAGE≫ の〈Tシャツ〉です。

【カラー】

黒

【サイズ表記】

〖L〗

肩幅: 約55cm

身幅: 約55.5cm

着丈: 約71cm

袖丈: 約21.5cm

【状態】

used/〖C〗

〖A〗若干の使用感はあるが非常に状態の良いUSED 。

〖B〗ややシミや使用感はあるが目立つダメージや大き

な汚れはない 。

〖C〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがあるが

ビンテージとしてよい雰囲気。

〖D〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。

【おすすめ季節】

・夏(6~8月) ・秋(9~11月)

【関連アイテム】

・色・

#黒系。→

・サイズ・

#L。→

・カテゴリ・

#Tシャツ。→

・ブランド・

#MGMMIRAGE。→

・系統・

#カジュアル。→ #モード。→

・テイスト・

#ポップ。→ #ラグジュアリー。→

・雰囲気・

#華やか。→ #高級。→ #奇抜。→

・ジャンル/特徴・

#USヴィンテージ。→

#ビッグデザイン。→ #ヘビーオンス。→

US古着 USA 古着 古着 古着男子 70s 80s 90s vintage ビンテージ ヴィンテージ アメリカ古着 アメカジ レトロ おしゃれ USA製 made in USA 70年代 80年代 90年代 クラシックデザイン 個性派 Tシャツ シャツ カットソー ビンテージTシャツ パキ綿 シングルステッチ チャンピオン champion C9 ラッセル RUSSELL ジャージーズ JERZEES GILDAN ギルダン フルーツオブザルーム FURIT OF THE LOOM スクリーンスターズ SCREEN STARS ヘインズ HANES プロクラブ PRO CLUB MGM MGMリゾーツ ラスベガス ベラージオ ミラージュ カジノ 自由の女神 リゾートブランド >・//

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

