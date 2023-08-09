小物などお買い得な福袋 ASHLY XR-1001 チャンネルデバイダー m0o2038 アンプ

■メーカー・型番
ONKYO CDプレーヤー C-733 + プリメインアンプ A-933 セット
ASHLY XR-1001
ビクターvictor XM-F3 AX-F3 TD-F3 XL-F3 FX-F3
TEAC AI-301DA 2018年製
ステレオ2ウェイ、またはモノ3ウェイで使用可能なチャンネルディバイダー。Responseコントロールでクロスオーバーポイントの型を変更可能。
TA-AV870D
【出品は4/12深夜まで】 SOUNDLINK MINI 2 ケース付き
■チャンネルディバイダー、ステレオ2ウェイ/モノ3ウェイ
YAMAHA RX-V773
■バリアブル・フィルター対応で、Linkwitz‐Riley Butterworthまたは、他のフィルターにチューニング可能
Panasonic パナソニック デジタルサウンドプロセッサー SH-GE90
■24dB／オクターブ・スローブ
ワン様専用 プリメインアンプ PIONEER A-Y9 （1984年購入）
■XLR又は1/4ステレオ・フォーン・プラク出入カ端子
Cambridge Audio Topaz AM5 プリメインアンプ
■20Hzハイパス・フィルター・チューニング範囲
crown d-45
■寸法：48.3W x 4.4H x 15.2D cm
M様専用 Positive Grid スパーク40 ギター アンプ ブラック
■重量：3.6kg
suk様専用 新品未使用！BEATS PILL+ ポータブルスピーカー
【動作良好】Denon AVサラウンドレシーバー ブラック AVR-1713K
Fiioフィーオ K7 DAC＋USBケーブル付
■付属品
DENON PMA-390IV （PMA-3904） プリメインアンプ
ACケーブル
【新品未使用】Fiio BTR7 ライトニングケーブル付属
TEAC AI-301DA-Z/B
■コンディション/整備内容
断捨離中 YAMAHA MSP3
・メンテナンス・動作確認済み
RME QuadMic 4ch マイクプリアンプ
・出力確認・各アッテネーター接点改善
ペグー様専用 BOSE SOUNDLINK MINI II
ONKYO プリメインアンプ 90W+90W (シルバー) A-7VL(S)
当店にて整備メンテナンスを行っています。
デノン DENON プリメインアンプ PMA-500 状態良好品 レトロ 希少
各部正常に動作します。
EPOS Audio GSX 1200 プロオーディオアンプ 7.1
AMATERAS 7022 トータルモニターコントロール ヘッドフォンアンプ
完動品 Technics SE-A1000MK2 パワーアンプ
■動作保証期間：6か月（到着日より有効）
YAMAHA HS5
送料：￥2,200(商品代金込)
iBasso Audio DC06 【美品】
真空管 ECC82 TELEFUNKEN 4本 NOS
AVアンプ
デノン DENON AVR-3312
■メーカー・型番ASHLY XR-1001 ステレオ2ウェイ、またはモノ3ウェイで使用可能なチャンネルディバイダー。Responseコントロールでクロスオーバーポイントの型を変更可能。■チャンネルディバイダー、ステレオ2ウェイ/モノ3ウェイ■バリアブル・フィルター対応で、Linkwitz‐Riley Butterworthまたは、他のフィルターにチューニング可能■24dB／オクターブ・スローブ■XLR又は1/4ステレオ・フォーン・プラク出入カ端子■20Hzハイパス・フィルター・チューニング範囲■寸法：48.3W x 4.4H x 15.2D cm■重量：3.6kg■付属品ACケーブル■コンディション/整備内容・メンテナンス・動作確認済み・出力確認・各アッテネーター接点改善当店にて整備メンテナンスを行っています。各部正常に動作します。■動作保証期間：6か月（到着日より有効）送料：￥2,200(商品代金込)