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100％安い mrtno様　専用 ショルダーバッグ

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○付属品：保存袋・タグ
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※ご購入前に必ずご確認をお願い致します※
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・質問は購入前にお願いします。購入後の質問には回答しかねます。神経質な方、ご購入をご遠慮ください。
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・海外製品を取り扱う店舗で購入した並行輸入品です。ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。
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・画像は実物に近い色合いになる様に心掛けておりますが、太陽光、室内、角度によって色味が多少異なる様に写る場合がございます。
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・新品未使用品になりますが、自宅保管のためご了承お願いいたします。
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・運搬時の多少の傷や傷みに関しては、責任を負いかねます。
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・評価が全くない方とお取引き致しません。

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商品の状態新品、未使用

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ご覧いただきありがとうございます。♡送料無料！♡即購入大歓迎!新品　TELFAR ショッピングバッグ　小さいサイズ　アザレア○ブランド：TELFAR テルファー○バッグサイズタテ：約12cmヨコ：約17cmマチ：約7.5cm○付属品：保存袋・タグ○状態：新品、未使用○カラー:アザレア※ご購入前に必ずご確認をお願い致します※・質問は購入前にお願いします。購入後の質問には回答しかねます。神経質な方、ご購入をご遠慮ください。・海外製品を取り扱う店舗で購入した並行輸入品です。ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。・画像は実物に近い色合いになる様に心掛けておりますが、太陽光、室内、角度によって色味が多少異なる様に写る場合がございます。・新品未使用品になりますが、自宅保管のためご了承お願いいたします。・運搬時の多少の傷や傷みに関しては、責任を負いかねます。・評価が全くない方とお取引き致しません。

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c7adbc0

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