【返品送料無料】 ワンピース　ジェルマ66　ヴィンスモーク家　フィギュア コミック/アニメ

DXF THE GRANDLINE SERIES フィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

DXF THE GRANDLINE SERIES フィギュア ワンピースグランドラインシリーズのジェルマ66全セットになります。自宅保管品になります。スタート時からコレクションをしていましたが断捨離のために手放すことにしました。箱から出した状態で未開封にて保管をしていたものになります。この未開封でこの価格帯はなかなか出てこないと思います!値下げはまだ考えておりません。他にもグランドラインシリーズ大量に出品をしています!ぜひご覧下さい。#ワンピース#ジェルマ66#ヴィンスモーク#フィギュア#グランドライン#グラメン#プライズ#グランドラインメン#グランドラインレディ#まとめ売り#大量#ONE PIECE#コレクター

