【驚きの価格が実現！】 Christian Dior CDロゴ　サークル　ゴールド　ツイスト　ネックレス ネックレス

クリスチャンディオールのヴィンテージネックレスです。

ネックレスとピアスのセットです。



新品同様 4°C k10 ハート ネックレス ♡

ゴールドカラーにCDロゴが映え、どんなファッションにも合わせやすいデザインです(^^)

ティファニー アトラスオープンネックレス 40.5㎝ シルバー925 磨き済



pucci様専用ミッキーマウス ペンダントトップ 750 刻印あり



【K18】ネックレストップ チャーム 黒 ステンドグラス調 ハート

ヴィンテージ特有の僅かな使用感はありますが、目立つダメージはなくまだまだお使いいただける状態です。♪

新品未使用☆パウア貝と淡水パールのデザインネックレス 一点物 緑色 華やか 光沢



ヴィンテージ Oscar de la renta オスカーデラレンタ ビジュー



松坂屋 ベビーパール ロングステーションネックレス 15珠

▷サイズ

【新品】ダイヤモンドフラワーモチーフペンダントチェーン(K18WG)

トップ：縦1.5cm×1.2cm

【美品】ジョージジェンセン 鳥モチーフネックレス アランシャーフ ヘマタイト

長さ：39cm〜43cm

agete ターコイズ ダイヤモンド K10 YG ネックレス アガット



インドラ マン スヌワール【ルビーネックレス】

▷付属品

4℃ ダイヤモンド ハート ネックレス 期間限定価格

なし

人気 箱付き：ティファニー 1837 ラウンド カデナネックレス 925 銀



K24☆スクリューネックレス☆

▷購入先

ジョージジェンセン イヤーネックレス1998年 エーデルワイス

ブランドショップ

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

クリスチャンディオールのヴィンテージネックレスです。ゴールドカラーにCDロゴが映え、どんなファッションにも合わせやすいデザインです(^^)ヴィンテージ特有の僅かな使用感はありますが、目立つダメージはなくまだまだお使いいただける状態です。♪▷サイズトップ：縦1.5cm×1.2cm長さ：39cm〜43cm▷付属品なし▷購入先ブランドショップ

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

k18WGダイヤモンドネックレス ブラウンダイヤモンド アーガイル鉱山週末セール k10 ダイヤモンド ネックレスドル様専用 本物18金 18Kネックレス♥新品♥18金 彫金ネックレス リバーシブルミカリン様専用ピンクゴールド ジャイアントオーヴ ヴィヴィアンウエストウッド