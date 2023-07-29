特別価格 コロ3 カステルバジャック ヨコ型ショルダーバッグ レッド 055131 ショルダーバッグ

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ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック
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商品コード：055131
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品物の状態■正規ライセンス品■新品■
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素材：ナイロン×PU
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仕様：【前面】
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ファスナーポケット×2（うち1つは内部にオープンポケット×2）
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【背面】
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ホック開閉式ポケット×1
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【本体内部】
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ファスナーポケット×1
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スナップボタン開閉式ポケット×1
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こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック商品名：コロ3 ヨコ型ショルダーバッグ商品コード：055131サイズ：幅25cm×高さ15cm×マチ6cm色：レッド品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：ナイロン×PU仕様：【前面】ファスナーポケット×2（うち1つは内部にオープンポケット×2）【背面】ホック開閉式ポケット×1【本体内部】ファスナーポケット×1スナップボタン開閉式ポケット×1商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー