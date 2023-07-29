特別価格 コロ3 カステルバジャック ヨコ型ショルダーバッグ レッド 055131 ショルダーバッグ

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#いぬのカステルバジャック出品

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ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック

ステッカー付きSupreme Woven Shoulder Bag

商品名：コロ3 ヨコ型ショルダーバッグ

Freitag メッセンジャーバッグ

商品コード：055131

ボッテガヴェネタ Bottega veneta ショルダーバッグ

サイズ：幅25cm×高さ15cm×マチ6cm

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色：レッド

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品物の状態■正規ライセンス品■新品■

BALLYショルダーバッグ イタリア製 バリー Bロゴ



ダミエ アンフィニ アンブレール

素材：ナイロン×PU

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仕様：【前面】

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ファスナーポケット×2（うち1つは内部にオープンポケット×2）

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【背面】

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ホック開閉式ポケット×1

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【本体内部】

ルイヴィトン Sロックメッセンジャー LOUIS VUITTON

ファスナーポケット×1

【5/15限定価格】【新品】cote&ciel riss 定価38500円

スナップボタン開閉式ポケット×1

MEN’S CLASSIC 鹿の子地エンボスPVCショルダーフラップバッグ



JIL SANDER クロスボディバッグ J25WG0008-P4949

商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。

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商品の情報 ブランド カステルバジャック 商品の状態 新品、未使用

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック商品名：コロ3 ヨコ型ショルダーバッグ商品コード：055131サイズ：幅25cm×高さ15cm×マチ6cm色：レッド品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：ナイロン×PU仕様：【前面】ファスナーポケット×2（うち1つは内部にオープンポケット×2）【背面】ホック開閉式ポケット×1【本体内部】ファスナーポケット×1スナップボタン開閉式ポケット×1商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー

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